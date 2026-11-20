이재명 대통령. 뉴시스(청와대통신사진기자단)

이재명 대통령은 20일 “수출 1조 달러 시대를 국민 경제의 지속 발전, 포용 성장의 출발점으로 만들어야 한다”며 “국민 생활비 절감 프로젝트 등 체감되는 민생 개선과 내수 산업 활성화에도 총력을 기울여야 한다”고 했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 여민관에서 열린 제53차 수석보좌관회의에서 “기록적인 수출과 경제 성장률에도 불구하고, 그 온기를 체감하기 어렵다는 국민들이 계신다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “우리나라 수출이 세계에서 네 번째로 1조 달러를 돌파했다”며 “수출 대국으로 불리는 일본은 물론, 산업혁명의 문을 열어젖힌 영국조차도 못 이룬 위업”이라고 말했다.

이어 “건어물·가발·신발 등을 수출하던 가난한 나라 우리 대한민국이 불과 80년 만에 세계적 수출강국이자 첨단산업 선도 국가로 발돋움했다”며 “이 모두가 부지런한 우리 국민·기업 그리고 정부가 함께 일궈낸 성과”라고 했다.

이 대통령은 “일부 첨단산업 중심의 수출 구조를 다변화하고, 새로운 성장 동력 발굴에도 힘을 모아야겠다”며 “첨단산업의 경쟁력을 누구도 대체할 수 없는 수준으로 고도화하고, 전통산업의 혁신도 끊임없이 이어가야겠다”고 강조했다.

그러면서 “올해 남은 기간은 이러한 대책 수립·시행에 정부 역량을 총집중해야겠다”며 “국가의 성장을 넘어 국민 모두의 성장 시대로 힘차게 나아가겠다”고 말했다.

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