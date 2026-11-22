실무 기자수업/박희준/미다스북스/1만9500원

선배에게 취재와 기사 작성법을 배우던 도제식 교육이 사라진 시대, 30여년간 신문 현장을 지킨 세계일보 전 편집인이 기자 실무의 기본과 노하우를 정리했다. 1993년 세계일보에 입사해 경찰기자와 워싱턴특파원, 경제부장·사회부장, 논설위원, 편집국장과 편집인을 거친 저자의 현장 경험이 고스란히 담겼다.

박희준/미다스북스/1만9500원

책은 기자가 갖춰야 할 기본적인 자세부터 취재원 관리, 아이템 발굴과 발제, 보도자료 검증, 후속 취재 등 취재 현장에서 필요한 실무를 구체적인 사례와 함께 설명한다. 특히 보도자료나 취재원의 말은 어디까지나 하나의 주장일 뿐이며, 이를 확인하고 검증하는 과정이 기사의 신뢰도를 결정한다고 강조한다. 독립된 취재원을 확보하고 당사자의 반론을 듣는 일, 발표 이후에도 관련 사안을 끝까지 추적하는 자세가 기자의 기본이라는 것이다.

생생한 취재 일화도 눈길을 끈다. 삼풍백화점 붕괴 사고 당시 현장 상황판에 적힌 ‘뼈 1점’이라는 문구를 단서로 단독 기사를 발굴한 이야기, 외신의 ‘쿠란(Koran)’을 ‘코리언(Korean)’으로 잘못 읽어 오보로 이어진 사례 등은 현장에서 작은 단서 하나를 놓치지 않는 기자의 감각이 얼마나 중요한지 보여준다. 저자는 신문과 메모를 활용해 취재 아이디어를 발굴하고, 기사 속에서 새로운 기삿거리를 찾아내는 방법도 소개한다.

기사 작성과 데스킹의 실제를 다룬다. 조사 하나와 문장 순서의 차이가 기사의 의미와 전달력을 어떻게 바꾸는지 실제 기사를 고치기 전과 후로 비교해 설명한다. 불필요한 표현을 덜어내는 법부터 리드 작성, 역삼각형 구조, 단문의 힘, 기사의 뼈대를 다시 세우는 방법까지 실무에 바로 적용할 수 있는 내용이 풍부하다. 데스킹은 단순히 문장을 매끄럽게 고치는 작업이 아니라 뉴스의 핵심을 찾아 기사를 다시 쓰는 과정이라는 점도 강조한다.

AI 활용법도 다룬다. 공시와 판결문 분석, 녹취 정리, 외신 번역 등에 AI를 활용할 수 있지만 무엇을 취재할지 결정하고 현장의 사실을 확인하며 결과를 검증하는 일은 여전히 기자의 몫이라는 것이다. 기술이 발전해도 기자의 경쟁력은 현장에 대한 호기심과 정확한 판단력, 사실을 끝까지 확인하는 태도에서 나온다는 메시지다. 기자라는 직업의 기본과 원칙을 현장 경험으로 풀어낸 실무 지침서다.

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