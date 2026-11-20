서울지하철 노동조합이 인력 확충과 구조조정 철회 등을 요구하는 ‘준법투쟁’을 20일 새벽부터 시작했다.

지난 19일 서울 용산역 1호선 승강장. 연합뉴스

‘안전운행 투쟁’으로도 불리는 ‘준법투쟁’은 조합원 기관사들이 열차 운행 일정을 맞추려 주행 속도를 올리거나, 정차 시간을 단축하지 않는 등 방식으로 업무 능률을 떨어뜨리는 투쟁을 말한다. 열차는 정상 운행하지만 운행 지연 등 혼란이 예상된다.

서울교통공사노동조합(서교공노조)은 이날 오전 6시 출근한 주간 근무 승무원부터 준법투쟁을 시작했다고 밝혔다.

노조 지침에는 승강장안전문(PSD) 매뉴얼 철저 준수, 안전 확인 불안시 관제 즉각 보고와 열차 운행 중단, 생리현상 발생 시 화장실 갈 권리 행사 등 내용을 담았다. 차량·기술·시설·전기 분야 노동자들은 모든 위험 작업을 2인1조로 하고, 특별점검과 추가 작업은 거부한다. 노조는 시간 외·휴일 근무에도 응하지 않을 예정이다.

서교공노조는 현장 인력 부족으로 안전 업무에 공백이 생긴다며 사측의 2212명 인력감축 계획을 전면 철회하고 현장 안전 인력 1313명 충원 등을 요구하고 있다. 정부 지침에 따른 3.5% 임금인상과 안전 업무 2인1조 의무화, 공익서비스 비용에 대한 국비 지원 등도 요구 중이다.

노조는 사측의 응답이 없으면 준법투쟁을 거쳐 오는 25일부터 무기한 총파업에 들어갈 방침이다.

지난 18일 서울역앞에서 철도노조 등 지하철 3개 노조가 공동 안전운행 투쟁 돌입 선포 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

서울교통공사는 노조의 준법투쟁에도 열차 운행은 평상시와 같이 총 3183회를 유지 중이라고 밝혔다.

출퇴근 시간 혼잡역사에서는 본부·영업사업소·지하철 보안관 인력을 유기적으로 투입해 질서 유지와 안전에 지장이 없도록 대비한다는 방침이다. 열차 배차 간격도 출근 시간대 2.5~4.5분, 퇴근 시간대 3~6분, 평시 5~9분으로 기존과 같이 유지한다.

KTX와 SRT를 운행하는 전국철도노동조합(철도노조)도 오는 23일 준법투쟁에 동참한다. 현장 안전 인력 충원과 구조조정 중단 등을 요구하는 철도노조는 내달 10일 무기한 총파업을 예고했다.

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