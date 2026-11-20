강지환 SNS 캡처

배우 강지환이 성범죄 사건으로 유죄 판결을 받은 이후 약 7년 만에 대중 앞에 모습을 드러내며 근황을 전했다.

20일 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 ‘강지환 근황’이라는 제목의 게시물이 확산됐다. 공개된 영상에는 강지환이 틱톡 라이브 방송을 진행하며 시청자들과 소통하는 모습이 담겼다.

강지환은 집으로 추정되는 공간에서 편안한 차림으로 카메라 앞에 등장했다. 헝클어진 장발과 수염 등 이전과는 사뭇 달라진 외모가 눈길을 끌었다. 특히 방송 중 뜨개질을 하는 모습도 포착됐다.

그는 라이브 방송을 통해 시청자들에게 “보고 싶었다”고 인사를 건넸다. 이날 방송에는 700명 이상의 시청자가 몰린 것으로 전해졌다.

강지환의 오랜만의 등장에 온라인상에서도 다양한 반응이 이어졌다. 네티즌들은 “누군지 못 알아보겠다”, “틱톡을 보다가 깜짝 놀랐다”, “정말 오랜만이다” 등의 반응을 보였다.

강지환은 2002년 뮤지컬 ‘록키호러쇼’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘굳세어라 금순아’, ‘경성스캔들’, ‘쾌도 홍길동’, ‘돈의 화신’과 영화 ‘영화는 영화다’ 등에 출연하며 이름을 알렸다.

그러나 2019년 7월 불거진 성범죄 사건으로 연예계 활동에 제동이 걸렸다. 당시 강지환은 경기도 광주시 자택에서 드라마 외주 스태프 여성 2명을 성폭행 및 추행한 혐의로 구속 기소됐다.

이후 재판에서 해당 혐의가 유죄로 인정됐으며, 1심은 강지환에게 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 해당 판결은 대법원에서 2020년 11월 확정됐다.

사건 당시 출연 중이던 TV조선 드라마 ‘조선생존기’에서도 하차했다. 드라마 제작 중단에 따른 손해배상 문제까지 불거지면서 법적 분쟁도 이어졌다.

특히 2024년 11월 서울고등법원 민사6-1부는 강지환이 전 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트에 약 34억 8000만원을 지급해야 한다고 판결했다. 앞서 1심에서는 전 소속사의 청구가 기각됐으나 항소심에서 결과가 뒤집혔다.

성범죄 사건 이후 사실상 연예계 활동을 중단했던 강지환이 틱톡 라이브 방송을 통해 모습을 드러내면서 그의 행보에 관심이 쏠리고 있다.

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