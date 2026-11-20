북대서양조약기구(NATO·나토)의 ‘맹주’인 미국 도널드 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 “친구”라고 부른 것이 나토 유럽 동맹국들을 발끈하게 만들었다. 이에 마르크 뤼터 나토 사무총장이 ‘총대’를 메고 동맹국 정상들을 달래는 한편 트럼프를 적극 옹호하는 모습이 연출됐다. 뤼터는 나토에 대한 트럼프의 불편한 심기를 누그러뜨리기 위한 이른바 ‘아첨 외교’로 정평이 나 있는 인물이다.

마르크 뤼터 나토 사무총장(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. 네덜란드 총리 출신인 뤼터는 ‘트럼프를 다루는 데 가장 능숙한 유럽 지도자’로 통한다. AP연합뉴스

19일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 이날 독일 베를린에 모인 나토 유럽 동맹국 정상들은 중국 선전(深圳)에서 열린 미·중·러 3국 정상회의에 불만을 쏟아냈다. 트럼프가 나토의 가장 중요한 견제 대상인 러시아의 푸틴 그리고 중국의 시진핑(習近平) 국가주석와 화기애애한 분위기를 연출한 점이 못마땅했기 때문이다.

트럼프가 취재진 앞에서 푸틴을 “내 친구”라고 소개한 점은 분노마저 자아냈다. 도날트 투스크 폴란드 총리는 “미스터(Mr.) 푸틴은 우리 친구가 아니고 앞으로도 그럴 것”이라며 냉소했다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 “푸틴은 행복해 보였다”며 “미국 대통령이 도무지 이해가 안 된다”며 고개를 저었다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 3자 회의 자체를 “사진 찍기용 행사”라고 깎아내렸다.

그러자 나토를 대표해 뤼터 사무총장이 나섰다. 그는 미·중·러 3국을 “핵무기 강대국”이라고 부르며 “세 정상의 만남은 극히 자연스러운 일”이라고 긍정적 평가를 내렸다. 트럼프가 푸틴에게 친근감을 표시한 점에 대해서도 “우려하지 않는다”며 “트럼프 대통령은 우크라이나 평화를 이루기 위해 헤라클레스 같은 노력을 끊임없이 기울여왔다”고 되레 트럼프를 칭찬했다.

트럼프를 고대 그리스 신화에 등장하는 영웅이자 천하장사 헤라클레스와 비교한 것이다.

이를 두고 “지나친 아부 아니냐”며 눈살을 찌푸릴 이도 있겠으나, 다소 과장된 미사여구로 트럼프를 치켜세우는 것은 뤼터의 오랜 습관이다. 지난 2025년 7월 그가 트럼프와의 대화 도중 “아빠(Daddy)는 아이들의 다툼을 막기 위해 가끔은 강한 언어를 써야 한다”고 말한 것이 대표적이다. 분쟁 중인 국가들을 ‘아이’, 단호한 언행으로 이를 꾸짖는 미국 대통령을 ‘아빠’에 각각 비유한 셈이다.

뤼터는 미국 없는 나토는 무기력하며 유럽의 이른바 ‘자주 국방’은 불가능하다는 생각이 확고하다. 그 때문에 미국과 나토 유럽 동맹국들 간에 균열이 생기지 않게끔 관리하는 것을 나토 사무총장으로서 자신의 가장 중요한 역할이라고 여긴다.

19일(현지시간) 중국 선전에서 열린 미·중·러 3국 정상회의에 맞서 같은 날 나토 유럽 동맹국 정상들도 독일 베를린에 집결한 가운데 마르크 뤼터 나토 사무총장이 환한 표정으로 회의장에 들어서고 있다. EPA연합뉴스

실제로 올해 1월 유럽의회 외교위원회에 출석한 뤼터는 “누군가 유럽연합(EU) 또는 유럽 전체가 미국 없이 스스로를 방어할 수 있다고 생각한다면 허황한 꿈”이라며 “유럽은 미국 없이 스스로 방어할 수 없다”고 단언했다. “유럽에서 미군이 철수하고 미국 핵우산이 사라지면 좋아할 사람은 푸틴뿐일 것”이라고도 했다.

2월 이란을 침공한 미국은 나토 유럽 동맹국들에게 도움을 요청했으나 차가운 외면을 받기 일쑤였다. 이에 트럼프는 “이란 비핵화는 유럽을 위한 것인데 배은망덕하다”며 불같이 화를 냈다. 그러자 미 수도 워싱턴으로 달려간 뤼터는 “전쟁 이전과 비교해 지금의 세계는 절대적으로 더 안전해졌다”며 “이는 이란의 핵 위협을 약화시킨 트럼프 대통령의 리더십 덕분”이라는 찬사로 트럼프의 분노를 달랬다.

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