화장실에서 평소보다 가는 변을 보면 대장암부터 떠올리기 쉽지만, 더 서둘러야 하는 경우는 따로 있다. 변이 검고 끈적하게 나올 때다. 위나 십이지장에서 피가 나고 있다는 신호일 수 있다.

대변의 색깔이나 굵기가 평소와 다르면 소화기 질환을 의심해볼 수 있다. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. unsplash

배변 변화는 대부분 일시적이다. 먹은 음식이나 장 상태에 따라 변 굵기가 바뀌고, 철분제를 먹으면 변이 검어진다. 따져볼 것은 두 가지다. 변화가 얼마나 오래 이어졌는지, 다른 증상이 함께 나타났는지가 기준이다.

보건복지부와 중앙암등록본부가 올해 1월 발표한 2023년 국가암등록통계에서 국내 대장암 신규 발생은 3만2610건이었다. 전체 암의 11.3%로 갑상선암, 폐암 다음으로 많았다.

◆타르 같은 검은 변, 위·십이지장 출혈부터 의심

검은색에 타르처럼 끈적한 변을 흑색변이라고 한다. 위나 십이지장 같은 상부 소화관에서 흘러나온 피가 장을 지나는 동안 소화되면서 검게 변한 것이다. 위궤양과 십이지장궤양이 흔한 원인이다.

대장에서 난 피도 검은 변으로 나올 수 있다. 미국 메이요클리닉은 대장 위쪽에서 생긴 출혈이 변을 검게 만들 수 있다고 설명한다. 변 색깔만 보고 출혈 위치를 단정할 수는 없다.

출혈 없이 변이 검어지기도 한다. 철분제나 비스무트 성분 위장약, 활성탄을 먹었을 때, 블루베리처럼 색이 짙은 음식을 먹었을 때다. 실제 출혈을 단순한 색 변화로 여기고 넘기면 위험하다. 메이요클리닉은 피를 토하거나, 변에 피가 보이거나, 검고 끈적한 변이 나오면 즉시 진료를 받으라고 권고한다.

어지럼증, 실신, 식은땀, 빠른 맥박이 함께 나타나면 출혈량이 많아 혈압이 떨어지고 있을 수 있다. 이때는 직접 운전해 병원에 가지 말고 119에 도움을 요청해야 한다.

◆가는 변은 ‘며칠’, 모양 변화는 ‘1~2주’

변이 가늘어지는 원인은 여러 가지다. 식사량과 장운동에 따라 굵기가 달라지고, 과민성장증후군이 있으면 변이 평소보다 가늘거나 굵어진다. 대장에 종양이 자라 장 안쪽이 좁아지면 변이 지나는 통로가 줄어 변이 가늘게 나온다.

메이요클리닉은 2024년 1월 갱신한 안내에서 변 모양 변화가 1~2주 넘게 이어지면 의료진과 상담하라고 했다. 2025년 9월 내놓은 대장암 안내의 기준은 더 짧다.

연필처럼 가늘거나 리본처럼 납작한 변이 며칠 넘게 계속되면 진료를 받으라는 것이다. 설사나 변비가 며칠 넘게 이어질 때도 상담을 권했다.

없던 변비나 설사가 생겼을 때, 변을 보고 나서도 남은 느낌이 계속될 때, 체중을 줄이려 하지 않았는데 살이 빠질 때도 원인을 확인해야 한다. 혈변이나 심한 복통이 함께 있으면 기간과 상관없이 바로 진료를 받는다.

◆피 안 보여도 빈혈이면 위·대장 함께 검사

대장 종양에서 적은 양의 피가 조금씩 계속 새면 눈에 보이는 혈변이 없어도 몸속 철분이 줄어든다. 이런 상태가 이어지면 철결핍성 빈혈이 생긴다.

쉽게 지치고 조금만 움직여도 숨이 차면 빈혈을 의심할 수 있다. 이런 증상은 다른 질환에서도 나타나므로 혈액검사로 확인해야 한다. 철결핍성 빈혈의 원인도 대장암만 있는 게 아니다. 철분 섭취가 부족하거나, 월경량이 많거나, 위 등 다른 부위에서 피가 나도 생긴다.

미국소화기학회(AGA)는 소화기 증상이 없는 남성과 폐경 후 여성이 철결핍성 빈혈 진단을 받으면 위내시경과 대장내시경을 함께 받도록 권고했다. 철결핍 판정 기준은 혈청 페리틴 45ng/mL 미만으로 제시했다. 흔히 쓰던 15ng/mL보다 높은 수치다. 철결핍 환자를 놓치지 않으려고 기준을 높인 것이다.

철분제만 먹으며 수치가 오르기를 기다리면 빈혈 수치는 좋아져도 피가 나는 원인은 그대로 남을 수 있다. 출혈 부위가 있는지 먼저 찾아야 한다.

◆대변검사 ‘음성’이어도 증상 있으면 진료

국가대장암검진은 만 50세 이상에게 해마다 분변잠혈검사를 한다. 대변에 눈에 보이지 않는 피가 섞였는지 확인하는 검사다. 양성이 나오면 대장내시경 등 추가 검사를 받는다.

음성이 나와도 대장암이 없다고 확정할 수는 없다. 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 출혈이 간헐적이거나 양이 적으면 대장암이 있어도 음성이 나올 수 있다.

검고 끈적한 흑색변은 위·십이지장 출혈 가능성이 있다. 평소보다 가는 변이 며칠째 이어질 때도 원인을 확인해야 한다. AI 생성 이미지

이미 혈변이 있거나 배변 습관 변화가 이어지는 사람은 검진 결과와 관계없이 진료를 받아야 한다. 의료진은 증상과 병력을 보고 대장내시경 등 필요한 검사를 정한다. 내시경에서 암이 의심되는 부위가 보이면 조직검사로 확진하고, CT 등으로 진행 정도를 확인해 치료 방침을 정한다.

검은 변을 봤다면 최근 먹은 약과 음식부터 떠올려보는 것이 좋다. 짚이는 원인이 없거나 어지럼증이 함께 있다면 진료를 미루지 말아야 한다. 가는 변이 며칠째 이어지거나 원인을 모르는 빈혈이 확인되면 검사로 원인을 찾아보는 게 안전하다.

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