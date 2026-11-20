19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험에서 국어영역 1등급 커트라인(원점수 기준)이 지난해 수능보다 많게는 6점까지 상승한 것으로 추정됐다. 수학 영역의 1등급 커트라인은 84∼90점으로 전망됐다. 국어와 영어가 지난해보다 쉽게 출제되면서 상위권 경쟁은 수학에서 갈릴 것이라는 분석이 나온다.

이날 오후 10시 기준 EBSi와 입시업계에 따르면 국어 1등급 커트라인(원점수)은 ‘화법과 작문’ 선택 수험생의 경우 EBSi는 95점, 메가스터디 94∼95점, 종로학원 95점으로 추정됐다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 시험을 마친 수험생과 학부모가 서로를 위로하고 있다. 유희태 기자

‘언어와 매체’를 선택한 수험생은 EBSi 91점, 메가스터디 90∼91점, 종로학원 91점으로 전망됐다.

지난해 수능 국어의 경우 ‘화법과 작문’은 90점, ‘언어와 매체’는 85점에서 1·2등급이 갈린 것으로 추정됐다. 지난해와 비교하면 올해는 1등급 커트라인이 ‘화법과 작문’은 4∼5점, ‘언어와 매체’는 5∼6점 상승한 셈이다. 지난해보다 2∼3개를 더 맞혀야 1등급을 받을 수 있다는 뜻이다.

수학은 ‘확률과 통계’에선 EBSi 90점, 메가스터디 88∼89점, 종로학원 89점이 1등급 커트라인으로 분석됐다. 지난해 수능 수학은 ‘확률과 통계’ 87점까지가 1등급으로 분석됐다.

미적분은 EBSi 86점, 메가스터디 84∼86점, 종로학원 86점 이상을 받아야 1등급이 될 수 있을 것으로 전망됐다. 지난해는 85점까지 1등급을 받은 것으로 분석됐다.

기하는 EBSi 89점, 메가스터디 86∼88점, 종로학원 87점에서 1·2등급이 나뉘는 것으로 추정됐다. 지난해 기하의 경우 기하 85점까지 1등급을 받은 것으로 분석됐다.

‘확률과 통계’는 작년 수능보다 1∼3점, 기하 역시 작년보다 1∼4점 오른 수준에서 1등급 커트라인이 형성될 것으로 보인다. 1∼2개는 더 맞아야 1등급 안에 들 수 있다는 의미다. 미적분은 지난해와 비교하면 1등급 컷이 위아래로 1점 차이여서 대동소이할 전망이다.

종로학원에 따르면 표준점수 최고점은 국어 ‘화법과 작문’ 136점, ‘언어와 매체’ 139점에서 형성될 것으로 전망됐다. 수학은 ‘확률과 통계’ 137점, 미적분 139점, 기하 139점으로 추정됐다.

지난해 수능 국어의 표준점수 최고점은 ‘화법과 작문’ 142점, ‘언어와 매체’ 147점이었다. 수학은 올해 추정치와 마찬가지로 ‘확률과 통계’ 137점, 미적분 139점, 기하 139점에서 표준점수 최고점이 형성됐었다.

통상 표준점수 최고점은 시험이 어려우면 상승하고, 쉬우면 하락하기에, 국어는 작년 수능보다 훨씬 쉽고, 수학은 작년 수능과 난이도가 유사한 것으로 분석된다. 영어는 작년 수능보다 쉽고, 올해 9월 모의평가보단 어려웠던 것으로 분석된다.

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