서울 강남구가 학대 피해 아동의 글과 그림을 모아 아동학대 예방 기획전을 연다. 기존의 홍보물 배포와 예방수칙 안내 등 일방적인 정보 전달 중심의 캠페인에서 벗어나 학대 피해 아동이 직접 쓴 글과 그린 그림으로 아동학대 예방 메시지를 전달하겠다는 구상이다.



강남구는 다음 달 6일까지 구청 본관과 강남구립도서관에서 ‘엄마한테 내가 원하는 것’을 순회 개최한다고 19일 밝혔다. 이번 전시는 매년 ‘아동학대 예방의 날’(11월19일)을 맞아 기획했다.



전시 작품은 대한사회복지회가 사랑의열매와 MBC라디오 ‘지금은 라디오시대’의 공모사업을 통해 수집했다. 특히 관람객이 직접 보고 느끼며 동참하는 참여형으로 꾸려진다. 전시 책상 위에는 아이들의 글과 그림을 앞뒤로 인쇄한 종이 수백 장이 놓인다. 관람객은 다양한 질감과 크기의 종이를 한 장씩 살펴본 뒤 마음에 남는 작품을 자유롭게 소장할 수 있다. 아이들에게 전하고 싶은 응원이나 어른으로서의 다짐을 소감 카드에 적어 남길 수도 있다.



전시는 이날부터 23일까지 구청 본관 1층에서 시작한다. 25∼29일에는 개포하늘꿈도서관, 다음 달 1∼6일에는 도곡정보문화도서관으로 자리를 옮긴다. 전시에 관심 있는 구민이라면 누구나 별도 신청 없이 자유롭게 관람할 수 있다.

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