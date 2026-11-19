김철수 포항시의회의장은 17일 오후 서울동아미디어센터에서 열린 ‘2026 코리아 스포츠진흥대상’ 시상식에서 리더 부문 대상을 수상했다.

김철수(왼쪽) 포항시의회의장은 17일 오후 서울동아미디어센터에서 열린 ‘2026 코리아 스포츠진흥대상’ 시상식에서 리더 부문 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시의회 제공

스포츠동아가 주최하고 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 대한체육회가 후원하는 코리아 스포츠진흥대상은 스포츠 발전에 기여한 단체와 인물을 발굴·격려하기 위해 마련됐으며, ▲리더 ▲브랜드 ▲스포츠 장비 및 시설 ▲스포츠 의학 ▲생활체육 ▲영스포츠 ▲전통체육 ▲스페셜 등 분야별로 선정해 시상하고 있다.

김 의장은 제8대·제9대 포항시의회 의원으로 지역 체육계와 꾸준히 소통하며 체육인의 권익 보호와 생활체육 활성화, 시민 건강 증진에 기여한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

김철수 의장은 “체육은 시민의 건강과 삶의 질을 높이고 지역 공동체를 하나로 연결하는 중요한 힘”이라며 “앞으로도 체육인의 목소리에 귀 기울이고 시민 누구나 일상에서 스포츠를 즐길 수 있도록 생활체육 활성화 및 체육환경 개선에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

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