국민권익위원회가 수능 다음 날인 20일부터 두 달간 인공지능(AI) 등 첨단기기를 이용한 부정행위 신고를 받는다. 신고를 통해 부정행위자에 대한 응시자격 정지 등 행정처분이 이뤄지면 신고자에게 건당 최대 1억원의 포상금을 지급한다.

서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 연합뉴스

권익위는 19일 세무사 시험과 일부 중·고교 내신시험에서 첨단기기를 이용한 부정행위가 잇따라 내년 1월 19일까지 수능 부정행위 집중신고기간을 운영한다고 밝혔다.

주요 신고 대상은 수능 시험장에서 스마트안경이나 초소형 카메라(단추형·귀 삽입형 등)로 문제를 촬영한 뒤 생성형 AI를 이용해 정답을 확인하거나 외부에서 답을 전달받는 행위 등이다.

신고는 권익위가 운영하는 공익신고 창구인 청렴포털이나 권익위 방문·우편을 통해 할 수 있다. 전화 상담은 국번 없이 110 또는 1398로 가능하다.

신고자의 신분은 공익신고자 보호법에 따라 비밀이 보장된다. 신분 노출을 우려하는 경우 권익위 홈페이지에 안내된 변호사를 통한 비실명 대리신고 제도를 이용할 수 있다. 신고로 인해 해고나 징계 등 불이익을 받으면 원상회복 등 보호조치도 신청할 수 있다.

부정행위에 공동으로 가담한 사람도 신고하면 처벌이나 제재를 감경 또는 면제받을 수 있다.

권익위는 접수된 신고를 신속히 심사해 조사기관에 이첩·송부할 방침이다. 신고로 부정행위자에 대한 응시자격 정지 등 행정처분이 이뤄지면 공익신고자 보호법에 따라 건당 최대 1억원의 포상금을 지급한다.

정일연 권익위원장은 “수능 부정행위는 수많은 수험생의 노력과 공정한 경쟁을 무너뜨리는 중대한 공익 침해행위”라며 “시험장에서 적발되지 않은 부정행위도 제보로 바로잡을 수 있도록 신고자 보호와 신속한 처리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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