2027학년도 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32)씨로 추정되는 인물이 과거 고의 교통사고로 운전자들에게 합의금을 뜯어낸 혐의로 실형을 선고받았던 것으로 나타났다. 이씨는 2027학년도 리트와 2024·2026학년도 대학수학능력시험에서 부정행위 의혹을 받아 경찰이 수사에 착수한 상태였다. 2027학년도 수능이 진행된 19일 의혹을 풀겠다며 예고한 수능 국어 공개 검증 현장에 나타나지 않았고 숨진 채 발견됐다.



19일 세계일보가 이씨 이름과 생년월일로 확인한 판결문 3건에 따르면 이 인물은 2021년 11월9일 밤 인천 남동구 예술회관역 인근 횡단보도에서 우회전하던 택시를 자전거로 들이받았다. 택시기사에게 “횡단보도 신호가 파란불일 때 우회전한 경우 기사님이 불리하다”는 취지로 말해 현금 100만원을 받았다. 30여분 뒤 다른 택시에도 같은 수법을 썼지만 경찰이 출동해 미수에 그쳤다.

현장 떠나는 구급차 19일 서울 강동구에서 심정지 상태인 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우씨를 실은 구급차량이 떠나고 있다. 이날 대학수학능력시험 국어 문제풀이 공개 검증을 예고한 이씨는 연락이 두절된 뒤 한 숙박업소에서 숨진 채 발견됐다. 뉴시스

인천지법은 2022년 1월 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했다. 재판부는 같은 수법으로 경기 분당경찰서 조사를 받고도 “불과 며칠 뒤 장소를 옮겨” 범행했다며 “규범의식이 현저히 미약하다”고 밝혔다.



집행유예 선고 약 2개월 뒤인 2022년 3월19∼21일에는 안양시 만안구 등에서 같은 수법으로 운전자 5명에게서 242만원을 받아냈다. “횡단보도에서 발생한 사고이기 때문에 당신에게 불리하다”며 합의금을 요구했다. 수원지법 안양지원은 같은 해 9월 징역 6월을 선고하며 “실형의 선고가 불가피하다”고 했다.



2024년 4월에는 서울 용산구에서 택시기사 폭행 신고를 받고 출동한 경찰관의 팔을 수차례 때리고 몸으로 밀쳤다. 서울서부지법은 그해 12월 공무집행방해 혐의로 벌금 700만원을 선고했다. 택시기사 폭행 혐의는 기사가 처벌불원서를 내 공소가 기각됐다.



이씨는 이날 오후 1시12분 서울 시내의 한 모텔에서 심정지 상태로 발견됐다. 심폐소생술(CPR)을 하기엔 이미 늦은 상태로 발견됐다고 당국은 전했다. 현장에서는 이씨가 쓴 것으로 보이는 메모가 나왔다. 힘들었다는 내용으로, 수사나 의혹에 대한 언급은 없었던 것으로 전해졌다. 경찰은 이날 오전 이씨와 연락이 닿지 않는다는 신고를 여러 건 받고 구조 차원에서 소재 확인에 나섰다.

18일 서울 강남구 역삼동 피치미디어 스튜디오에서 열린 법학적성시험 리트 만점자 이진우 씨에 대한 수능 국어 실시간 공개 검증회에서 신체 검증 시연을 통해 발견된 초소형 장비들이 놓여 있다. 이 씨는 공개 검증 현장에 나타나지 않았고 숨진 채 발견됐다. 공동취재사진

부정행위 의혹 피의자인 이씨 본인이 사망했지만 수사를 맡은 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 당분간 계속 수사를 이어갈 예정이다. 사건 종결을 미루고 수사가 필요한 부분이 있는지 검토한다는 취지다. 다만 강제수사를 위한 영장 발부가 어려워진 상황에서 ‘실체적 진실’을 규명하는 데는 한계가 있을 것으로 보인다.



이씨는 전날 법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사 등이 업무방해 등 혐의로 고발장을 내면서 경찰 수사 대상이 됐다. 다만 리트는 물론 수능에 대한 부정행위 의혹이 제기됐기에 교육부 등 정부 차원의 진상조사 가능성이 있다. 이씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적, 2018년에는 국어영역 7등급을 받았다고 밝힌 바 있다. 그러나 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십㎞를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장했다. 이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 적을 옮겼다.

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