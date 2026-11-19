뷰티업계에서 피부 고민과 관리 부위에 따라 제품을 세분화하는 맞춤형 스킨케어가 주목받고 있다. 얼굴 전체에 사용하는 기초화장품을 넘어 눈가와 미간, 턱선 등 특정 부위를 집중적으로 관리하는 패치형 제품이 다양해지는 모습이다.

19일 업계에 따르면 원씽은 오는 21일 서울 성수동 ‘413 프로젝트 성수’에서 패션 매거진 엘르의 ‘엘르 소사이어티’와 협업해 ‘리커버리 카페’ 행사를 진행한다. 3㎞ 러닝과 스트레칭, 뷰티 클래스, 테라리움 클래스, 브런치 등을 결합한 프로그램이다. 운동과 휴식 이후 피부 관리까지 이어지는 경험을 제공한다는 취지다.

행사에서는 병풀 추출물 토너와 병풀 수딩 인텐시브 밤 크림 등을 선보인다. 행사 이후에도 12월 14일까지 카페 내 제품 전시와 프로모션을 운영한다. 카카오톡 플러스친구 추가 고객에게는 밤 크림 20㎖를 증정하고, 원씽 세트 구매 고객에게는 밤 크림 정품을 제공한다.

퀵 뷰티 브랜드 센슬은 오는 29일까지 서울 성동구 무신사 뷰티 스페이스 1에서 팝업스토어 ‘센슬 마켓’을 운영한다. 방문객이 직접 제품을 골라 자신만의 파우치 키트를 구성하는 방식으로, 퀵 틴트와 블러셔, 크림 퍼퓸 등을 선보인다. 단품은 20%, 세트는 최대 30% 할인하며, 선착순 랜덤박스 이벤트도 진행한다.

화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 이미인은 피부 고민과 사용 부위에 따라 크기와 형태, 성분을 달리한 패치 제품 개발을 확대하고 있다.

기존 패치 제품이 눈가 보습과 진정에 집중했다면 최근에는 미간 주름과 턱선 등으로 관리 영역이 넓어지고 있다. 눈 밑부터 광대까지 넓게 감싸는 고래 모양 아이패치, 크림을 패치 안쪽에 코팅한 결합형 제품 등이 대표적이다. 카페인과 레티날 성분을 활용한 아이패치, 눈가와 턱선에 붙이는 리프팅 패치 등도 개발하고 있다.

패치 제품의 성장세도 이어지고 있다. 이미인의 패치 제품은 올해 3분기 누적 매출 약 334억원을 기록해 전년 동기 대비 2.5배 성장했다. 특히 콜라겐을 함유한 아이패치가 하이드로겔 제품군 매출 1위를 차지했다.

바쁜 일상에 맞춘 간편한 뷰티 제품과 체험형 매장도 눈길을 끈다. 퀵 뷰티 브랜드 센슬은 29일까지 서울 성동구 무신사 뷰티 스페이스 1에서 팝업스토어 '센슬 마켓'을 운영한다. 방문객이 직접 제품을 골라 자신만의 파우치 키트를 구성하는 방식이다. 퀵 틴트와 블러셔, 크림 퍼퓸 등을 선보이며 제품 구매와 현장 이벤트를 연계했다.

성분과 기술력을 앞세운 스킨케어 경쟁도 이어지고 있다. 세포랩의 대표 제품인 ‘바이오제닉 에센스’는 지난 10월 말 기준 누적 판매액 3000억원을 넘어섰다. 핵심 원료인 바이오 신물질 '클렙스'를 활용한 제품으로, 지난해 말 누적 판매액 2000억원을 달성한 뒤 10개월 만에 1000억원의 추가 매출을 올렸다. 미국 코스트코와 일본 앳코스메 등 해외 유통망 확대에도 나서고 있다.

기술 기반 더마코스메틱 브랜드의 해외 진출도 활발하다. 세르본은 지난 11일부터 13일까지 홍콩에서 열린 '코스모프로프 아시아 홍콩 2026'에 참가해 세포투과 펩타이드 기반 피부 전달 기술과 스킨케어 제품을 선보였다. 대표 제품인 튜닝엑스 라인을 중심으로 해외 바이어들과 접점을 넓혔다.

토니모리는 소비자 리뷰를 기반으로 선정하는 뷰티 어워드에서 대표 제품의 경쟁력을 확인했다. ‘세라마이드 모찌 토너’는 글로우픽 어워드에서 통산 14회 수상했으며, '퍼펙트 립스 쇼킹 립'은 글로우픽과 앳코스메 코리아 어워드에서 2년 연속 워터틴트 부문 1위를 차지했다.

한편 파마리서치의 스킨부스터 브랜드 리쥬란은 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 ‘2026 현재 세계일류상품’에 선정됐다. 국내 최초 PN(폴리뉴클레오티드) 기반 스킨부스터로, 현재 아시아와 유럽, 중동 등 50여개국 이상에서 품목허가를 확보했다.

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