서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. 연합뉴스

부산지역 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서도 휴대전화 소지 등 스마트 기기와 관련한 부정행위 3건이 적발됐다.

19일 부산시교육청에 따르면 이날 수능 1교시 후 부산 시내 한 고사장의 복도에 놓인 가방에서 유심칩이 없는 이른바 ‘공폰’이 발견됐다.

시험 시작 전에 발송된 위급재난문자로 이 공폰에서 소리가 났으나, 감독관이 곧바로 알아채지 못하고 1교시 후 적발한 것으로 알려졌다.

부산의 다른 고사장 복도에서는 무선 이어폰이 들어 있는 가방이 1교시 후 감독관에게 적발됐다.

이어 또 다른 고사장에서는 3교시부터 시험을 치르기 위해 점심시간까지 대기실에 있던 한 수험생이 휴대전화를 소지하고 있다가 당국에 자진신고해 퇴실조치됐다.

이 수험생들은 부주의에 의한 부정행위자로 분류돼 올해 시험만 무효 처리된다.

또 이날 오후 4시25분쯤에는 부산 남구 고사장의 한 교실에서 전자기기 진동이 의심된다는 112 신고가 접수됐다. 이에 따라 시험 종료 후 경찰관이 입회하고 감독관이 금속탐지기 등으로 교실 안팎을 확인했으나 전자기기는 발견되지 않았다.

이에 앞서 오후 1시쯤에는 부산 동구의 고사장에서 한 수험생이 화장실에 쓰러져 있는 것을 감독관이 발견해 병원으로 이송됐다.

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