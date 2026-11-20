교수 출신인 김휘강 국가안보실 사이버안보비서관과 남영준 국립중앙도서관장이 각각 75억여원, 61억여원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 20일 관보에 이 같은 ‘11월 수시 재산 공개자 현황’을 게재했다. 올해 8월2일∼9월1일 신분이 변동된 전현직 공직자 60명이 대상이다.

김휘강 국가안보실 사이버안보비서관

김휘강 국가안보실 사이버안보비서관의 재산은 75억3315만원으로, 이날 공개된 현직자 중 가장 많다. 아내와 공동 소유한 42억원 상당의 서울 서초구 반포동 아파트 분양권, 예금 13억4752만원, 본인이 공동 창업한 AI스페라 비상장 주식 1만2000주를 비롯한 주식 6억4962만원 등이다. 김 비서관은 고려대 정보보호대학원 교수 출신이다.

남영준 국립중앙도서관장

중앙대 명예교수(문헌정보학)인 남영준 국립중앙도서관장이 61억5047만원으로 뒤를 이었다. 남 관장은 본인과 아내, 장남, 차남, 삼남, 두 손녀의 재산까지 신고했다. 예금만 41억7872만원이다.

이어 충남경찰청장 출신인 노승일 한국마사회 상임감사위원(48억6464만원), 정진혁 국가철도공단 이사장(41억4040만원), 이창훈 한국의료분쟁조정중재원장(38억235만원), 김주원 국립발레단 단장(37억4651만원), 임일한 한국원자력의학원장(26억5890만원)의 재산이 많다.

한겨레신문 논설위원 출신인 김회승 대통령비서실 춘추관장의 재산은 18억1063만원이다. 김 관장은 한겨레신문사 비상장 주식 3615주를 갖고 있다.

권민수 한국은행 부총재의 재산은 16억7599만원이다. 권 부총재는 18억4962만원 상당의 경기 성남시 분당구 현대아파트, 본인과 아내, 장남의 금융 채무 7억3680만원 등을 신고했다.

이어 박광수 한국여성인권진흥원장(14억8528만원), 김진상 한국청소년활동진흥원 이사장(5억3615만원), 김대환 한국부동산원 부원장(4억4667만원), 고상백 한국보건산업진흥원장(3억2264만원), 김흥규 국립외교원장(2억7056만원) 등이다. 서울시의 마채숙 여성가족실장은 39억556만원, 정진우 복지실장 27억9875만원, 이동률 기획조정실장은 11억7827만원의 재산을 신고했다.

퇴직자 중에선 김상호 전 대통령비서실 춘추관장의 재산이 55억9759만원으로 가장 많다. 이어 김용범 전 대통령비서실 정책실장이 49억7015만원, 이재태 전 한국보건의료연구원장이 45억9735만원이다.

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