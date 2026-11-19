평소 업무용 전동공구와 자동차용품을 구매하던 고객과 컴퓨터 부품·충전기를 즐겨 찾던 고객이 뜻밖의 행운을 거머쥐었다. 온라인 쇼핑 중 우연히 발견한 경품 행사에 110원을 내고 응모했다가 테슬라 전기차의 주인공이 된 것이다.

19일 알리익스프레스에 따르면 11·11 광군제를 맞아 최근 진행한 ‘알리가차쏜다’ 이벤트에서 테슬라 모델 Y RWD에 당첨된 1·2호 고객의 사연이 공개됐다. 이번 행사는 110원에 참여권을 구매하면 테슬라 모델 Y RWD와 5만원·3만원·1만원·110원 상당의 할인 쿠폰 추첨에 응모할 수 있는 것으로, 회사 측은 모두 4대의 테슬라를 경품으로 내걸었다.

첫 번째 당첨자 A씨는 평소 현장 업무에 필요한 전동공구와 자동차용품, 작업용 부품 등을 구매해 온 고객이다. 국내에서 원하는 부품을 구하기 어렵거나 선택지가 부족할 때 알리익스프레스를 이용했다. A씨는 “현장 업무용 전동공구나 자동차용품 등 시중에서 구하기 까다로운 부품도 합리적인 가격에 쉽게 찾을 수 있어 만족스럽게 사용 중”이라고 말했다.

평소처럼 필요한 물건을 살펴보다 이벤트 배너를 발견하고 응모한 그는 “‘밑져야 본전’이라는 가벼운 마음으로 응모했다”며 “인생에 한 번 올까 말까 한 큰 선물을 받게 돼 감사하다”고 소감을 전했다. 당첨 안내 전화를 받았을 때는 반신반의하며 사실 여부를 거듭 확인했다고 한다.

두 번째 당첨자 B씨는 컴퓨터와 가전제품 부속품을 자주 구매하는 이용자다. 특히 유그린(UGREEN) 충전기를 만족스럽게 사용해 왔다. 그는 “개인적으로 유그린 충전기를 구매해 아주 유용하게 사용하고 있다”고 말했다.

B씨 역시 평소대로 찾는 게 있는지 쇼핑을 하다 재미삼아 이벤트에 참여했을 뿐 당첨된다는 생각은 꿈에도 하지 않았다. 당첨 소식을 알리는 전화를 받았을 때 몇 초간 멍하니 있다가 ‘깜짝 카메라’가 아닌지 의심했을 정도라고. B씨는 “당첨은 전혀 기대하지 않았는데 이렇게 당첨돼 무척 기쁘다”고 전했다.

A씨와 B씨의 공통점은 전기차 경품이란 ‘대박’을 노리고 새롭게 알리익스프레스에 가입한 이용자가 아니라 평소 필요한 생활용품과 부품을 구매해 온 고객이라는 점이다. 이들의 사례는 해외직구가 특별한 상품을 구매하는 수단에서 일상적인 소비 채널로 확대되는 흐름과도 맞닿아 있다.

정보통신정책연구원의 ‘2025 한국미디어패널조사’에 따르면 전자상거래 경험자 중 해외직구 이용률은 30.7%, 해외직구 경험자의 연간 평균 이용 횟수는 8.18회였다. 국가데이터처에 따르면 지난해 온라인 해외 직접 구매액은 8조5080억원으로 전년 대비 5.2% 증가했다. 특히 생활·자동차용품 구매액은 8182억원으로 12.7% 늘었다. 업무용 소모품부터 일상에서 사용하는 충전기까지 해외직구 품목이 다양해지고 있는 것이다.

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