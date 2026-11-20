통화 긴축과 자금 이탈 우려가 커지면서 비트코인 가격 추락이 이어지고 있다. 가상자산 주 고객인 2030세대가 시장을 떠나면서 제도화를 앞둔 토큰증권(ST)이 청년층의 새 투자처로 부상할 것이란 기대가 나온다. 다만 제도 정비가 늦어져 상품 공급이 위축되고 있는 점은 과제로 남아 있다.

최근 3년간 미청구된 실손보험금을 ‘실손24’ 앱에서 알려주고 소비자가 청구할 수 있게 하는 서비스가 내년 1분기 나온다. 초기 실손보험 가입자들의 5세대 상품 전환 할인 제도도 오는 23일 시행된다.

인터넷전문은행 3사의 3분기 누적 순이익이 지난해보다 18% 증가해 6000억원을 넘어섰다. 은행별로는 희비가 엇갈려 3위인 토스뱅크가 2위인 케이뱅크를 순이익 29억원 차이로 바짝 추격했다.

사진=뉴시스

◆맥 못추는 비트코인 떠나는 2030, 내년 개막 ‘토큰증권’으로 이동할까

19일 가상자산거래소 빗썸에 따르면 비트코인 가격은 이날 오후 2시45분 기준 2% 하락한 8580만원에 거래됐다. 장중 3%대까지 밀렸다가 하락폭을 일부 만회했지만 일주일 전과 비교해 13%까지 떨어진 수치다. 글로벌 시황 사이트 코인마켓캡 기준으로도 이날 6만2000달러대까지 하락한 모습을 보였다.

시장에서는 이런 약세를 미국의 추가 긴축 우려와 투자 자금 이탈이 맞물린 결과로 본다. 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도 이사가 12월 기준금리 0.5%포인트 인상 가능성을 거론하며 투자심리가 위축됐고, 미 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서도 자금 유출이 이어지고 있다. 씨티그룹은 비트코인 가격이 장기 지지선인 200일 이동평균선 밑으로 떨어졌고 ETF 매수세도 약해졌다며 12개월 목표가를 기존 11만3000달러에서 9만9532달러로 낮췄다.

가상자산 시장의 부진이 길어지면서 국내에선 2030세대 이탈이 뚜렷해지고 있다. 금융감독원이 지난달 발표한 상반기 가상자산사업자 실태조사에서 거래 가능한 개인 계정 중 2030세대 비중은 44%로 1년 전(47%)보다 3%포인트 줄었다. 반면 40대(26.9%)는 30대(26.7%)를 제치고 2021년 조사 이후 처음 최대 비중을 차지했다.

금융투자업계 안팎에서는 내년 2월 법 시행을 앞둔 토큰증권이 청년층 투자 수요의 일부를 흡수할 수 있다는 관측이 나온다. 토큰증권은 부동산·음원 저작권처럼 개인이 접근하기 어려운 자산을 잘게 쪼개 블록체인 장부에 기록·거래하는 디지털 증권이다. 모바일 앱으로 소액 투자해 임대료나 저작권료, 특허 로열티 등 기초자산 수익을 분배금으로 나눠 받을 수 있어 자금 여력이 크지 않은 청년층 수요와 맞물린다는 분석이다.

◆3년간 미청구 실손보험금 1조원 찾아준다

금융위원회는 신진창 부위원장 주재로 실손보험 점검회의를 하고 개선 방안을 공개했다. 금융위에 따르면 최근 3년간 청구되지 않은 실손보험금은 최대 1조원 규모로 추정된다. 이를 소비자들에게 돌려주기 위해 실손24 앱에 ‘미청구 보험금 찾기’ 서비스를 도입한다. 소비자가 앱 내에서 금융마이데이터 조회에 동의하면 소비자의 카드 결제정보(요양기관명·결제일·금액)를 통해 과거 3년 동안의 병·의원 등 진료일자를 확인한다. 이를 한국신용정보원의 보험금 청구·지급정보와 비교해 청구하지 않은 보험금을 소비자에게 안내한다.

방문했던 병·의원이 실손24에 연계된 곳이라면 앱으로 보험금 청구까지 가능하다. 미연계 기관이면 해당 병·의원에서 서류를 발급받아 보험금을 청구해야 한다. 이 서비스는 시스템 개발 등을 거쳐 내년 1분기 출시된다.

5세대 실손보험 갈아타기 소비자를 위한 할인제도도 23일부터 시행된다. 대상은 2013년 3월 이전 재가입 조건 없는 실손보험 상품 가입자 약 1630만명이며, 방식은 계약전환과 선택형 특약 두 가지다.

◆인뱅 3사 실적 ‘훈풍’…올 3분기 누적 순익 6000억 넘어

금융감독원 전자공시에 따르면 인터넷전문은행 3사(카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크)의 올해 3분기 누적 순이익은 6711억원으로 전년 동기 누적(5670억원) 대비 18.4% 증가했다.

1위는 올해 3분기 누적 순이익 4698억원을 벌어들인 카카오뱅크로 전년 동기 누적(3751억원) 대비 25.3% 늘어 증가율도 가장 높았다. 같은 기간 토스뱅크 누적 순이익은 992억원으로 전년 동기(885억원) 대비 12.1% 뛰어 2위 케이뱅크를 바짝 쫓았다. 케이뱅크의 올해 3분기 누적 순이익은 1021억원으로 전년 동기(1034억원) 대비 1.3% 감소했다. 2위와 3위 격차가 29억원으로 줄어든 것이다.

토스뱅크의 3분기 실적은 지분 9.5%를 보유한 하나금융지주의 분기보고서에 먼저 공개됐다. 토스뱅크의 공식 3분기 실적 발표는 이달 말 예정이다. 회계 반영 방식에 따라 순이익 차이는 다소 발생할 수 있다.

케이뱅크의 3분기 누적 순이익 감소는 기타영업손익이 321억원 흑자에서 135억원 적자로 바뀌면서 발생했다. 이는 상반기 연체채권 매각이익이 840억원에서 501억원으로 줄었고, 대출이 늘면서 출연료도 덩달아 늘어 발생했다.

반면, 토스뱅크는 비이자이익 적자폭이 줄어든 것이 유효했다. 중도상환 수수료 무료, ATM 수수료 무료, 환전 수수료 무료 등으로 혜택이 많았지만 체크카드, 목돈굴리기 등 비이자 서비스 등이 계속 인기를 얻고 있는 영향이다.

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