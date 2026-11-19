원광대학교 신임 총장에 남궁문 공과대학 교수가 선임됐다.

학교법인 원광학원은 19일 이사회를 열고 남궁문 교수를 제15대 총장으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 취임식이 열리는 다음 달 23일부터 2030년 12월까지 4년이다.

원광대학교 제15대 총장으로 선임된 남궁문 공과대학 교수. 원광대 제공

남 차기 총장은 1992년 토목공학과 교수로 임용된 뒤 기획조정처장과 산학협력단장, 교무부처장 등을 지냈다. 원광디지털대 총장과 한국원격대학총장협의회장을 역임했으며, 교육부 정책자문위원과 대학설립심의위원, 국립대학 통폐합위원장, 부산대·부산교대 통합위원장 등으로 활동했다. 현재 원불교 수위단원과 한국원불교학회장을 맡고 있다.

남 차기 총장은 대학경영계획서에서 ‘개벽(GREAT OPENing)’을 비전으로 제시했다. 교육·연구·재정이 서로 뒷받침하는 선순환 구조를 만들고, 초격차 특화 분야를 육성해 원광대의 새로운 100년을 열겠다는 구상이다.

취임식은 다음 달 23일 원광대 학생회관 대강당에서 열릴 예정이다.

앞서 원광학원은 원광대를 생명산업 글로벌 거점대학으로 이끌 차기 총장을 선임하기 위해 지난 8월 중순부터 한 달여 동안 공개 모집을 진행했다. 공모에는 유지원·황진수·남궁문·백준흠·배종향·박성태·유병남 교수 등 교내 인사 7명이 지원했다.

15명으로 구성된 총장 후보자 평가위원회는 서류와 면접 심사를 거쳐 6명을 공개 토론 대상자로 선정했다. 이어 교직원을 대상으로 후보자들의 대학경영계획을 주제로 세 차례 공개 토론을 열고 구성원 의견을 수렴했다. 평가위원회는 후보자 평가 결과서를 이사회에 제출했으며, 이사회가 최종 선임을 결정했다.

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