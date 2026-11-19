경북 경산시와 영남대학교는 19일 영남대에서 지역상권 발전과 협력을 위한 지역혁신 동반성장 포럼을 개최했다고 밝혔다.

행사는 ‘로컬의 변화, 함께 만드는 상생의 미래’를 주제로 열렸으며 대학생과 소상공인 등 100여명이 참석했다.

경산시와 영남대, 지역혁신 동반성장 포럼 모습. 경산시 제공

주제 발표를 한 이희용 영남대 교수는 영남대 주변 상권 활성화를 위한 데이터맵 구축 성과와 활용 방안을 제시했다.

이어 이미숙·안국강·한필규 영남대 교수와 박억두 구미대 교수 등이 패널로 참여해 지속가능한 상권 활성화와 지역상생 발전 방향을 제안했다.

대학로 상가 협업 사례로 ▲다국어 메뉴판·입 간판 제작 ▲매장 내부 안내문 리디자인 ▲배달앱 매장 정보 정비 등이 소개됐다.

조현일 경산시장은 "지역과 대학이 함께 힘을 모아 현장에서 변화를 만들어가고 있다"며 "대학로에서 시작된 변화가 경산 곳곳으로 이어질 수 있도록 대학과 협력을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

경산시와 영남대는 2023년부터 지역혁신 동반성장 협력사업을 적극 추진하고 있다.

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