경인선은 1899년 개통한 우리나라 최초의 철도로 대한민국 근대화와 산업 발전에 기여해 왔다. 하지만 127년간 인천 도심을 남과 북으로 갈라놓아 시민들은 철길을 건너기 위해 먼 길을 돌아갔다. 또 선로 주변은 소음, 분진 등 일상적인 불편을 감내해 왔다.

그간 인천시는 국토교통부 및 관계기관과 지속적으로 협의하며 경인선 전 구간의 지하화 필요성을 알렸다. 시는 국토부의 ‘철도지하화통합개발 종합계획’ 공청회에서 경인선 인천역∼온수역 17개 역, 22.7㎞ 전 구간이 신규 사업대상으로 담겼다고 19일 밝혔다.

이번 내용에 따르면 종합계획(안)은 2주간 관계기관 협의와 지자체 의견 수렴 뒤 철도산업위원회 심의를 거친다. 12월 종합계획을 최종 확정·고시할 예정이다. 이후 기본계획 수립·설계, 공사가 이어지고 지하화 2040년, 상부개발 2045년 완료를 목표로 추진된다.

박찬대 인천시장은 “선거 때마다 공약으로만 나오던 경인선 지하화가 철도지하화 특별법에 따른 첫 종합계획안에 들어갔다”며 “출범 5개월이 채 되지 않아 경인선 지하화 약속의 첫 단추를 끼우게 됐다”고 말했다.

추후 경인선 지하화 실현을 위해서는 안정적인 재원 확보 및 사업성 개선이 중요하다. 시행자가 채권을 발행해 지하화 사업비를 미리 조달하고, 상부 개발이익으로 채권을 상환하는 구조이기 때문이다.

시는 철도지하화 특별회계를 설치해 사업 재원을 체계적으로 관리할 계획이다. 동시에 대상 부지와 역세권을 연계한 복합개발로 사업성을 높이고자 한다. 나아가 정부·국회와 제도 개선도 협의해 지자체 재정 부담 완화에 나설 방침이다.

시는 권역별로 시민·전문가 의견을 폭넓게 수렴해 지역 여건과 시민 요구에 대응한다. 박 시장은 “경인선을 땅 아래로 내리고, 지상은 시민에 돌려드리겠다는 약속을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 피력했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지