국가시험 부정행위 의혹이 잇따르면서 시험 관리 체계 전반을 다시 짜야 한다는 목소리가 커지고 있다. 세무사 시험 수석 합격자 한모(34)씨가 생성형 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 자수한 데 이어, 2027학년도 법학적성시험(LEET·리트)과 2024·2026학년도 대학수학능력시험(수능)에서 부정행위 의혹을 받던 리트 만점자 이진우(32)씨가 19일 숨진 채 발견되면서다. 이씨는 의혹을 풀겠다며 예고한 수능 국어 공개 검증에 나타나지 않았다. 당사자가 숨지면서 세 시험을 둘러싼 의혹은 해소되지 않은 채 남게 됐다. 전문가들은 시험 관리·감독 강화부터 교육·평가 방식 전환까지 체계적 논의가 필요하다고 지적했다.

달라진 시험장 풍경… 수험생 여러분 수고하셨습니다 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 서울 용산구 용산고등학교에서 시험 감독관이 금속탐지기를 들고 복도를 순찰하고 있다. 수험생들은 옷에 달린 단추에 부정행위 방지용 스티커를 부착하고, 스마트안경 착용 여부 등을 점검받은 뒤 자리에 앉아 시험을 준비하고 있다. 사진공동취재단·뉴스1

경찰에 따르면 이씨는 이날 오후 1시12분 서울 강동구의 한 모텔에서 심정지 상태로 발견됐다. 이씨는 수능 국어 문제를 생중계로 풀어 리트 부정행위 의혹을 해소하겠다고 예고했지만 현장에 나타나지 않았다. 이씨는 지난 7월 치러진 2027학년도 리트에서 언어이해와 추리논증 전 문항을 맞혔다.



이씨는 2026학년도 수능에서 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 진학했다. 2024학년도 수능에도 응시해 고려대 정치외교학과에 합격했다. 최근 이씨가 리트뿐 아니라 이들 수능에서도 부정행위를 했을 가능성이 있다며 경찰에 고발장이 접수됐다.



서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대가 시험지 등에 대해 증거보전 절차를 밟는 등 수사에 착수한 상태였다. 한성숙 국무총리는 이날 지난해 수능 시험지 보관을 긴급 지시했다. 다만 이씨가 사망하면서 수사는 공소권 없음으로 종결될 가능성이 커 보이는 상황이다. 수사가 종료되더라도 문제가 된 시험을 둘러싼 불신을 종식하기 위해서라도 당국이 사실관계를 확인할 필요가 있어 보인다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 8시 30분 수능 부정행위 방지를 위해 전국에 일제히 발송된 위급재난문자. 연합뉴스

이날 2027학년도 수능이 진행된 가운데 교육부는 위급재난문자 발송으로 스마트폰을 제출하지 않은 부정행위자 35명을 적발했다. 경기 용인시 처인구의 한 수능 시험장에서 초소형카메라와 이어폰이 발견돼 경찰 통보가 이뤄졌다.



박주형 경인교대 교육학과 교수는 “시험 관리 감독은 공정성과 신뢰성을 위해 중요하기 때문에 학교 내신 시험에서부터 국가 공인 자격증 시험에까지 이르는 관리 감독 체계에 대한 수준과 기준의 통일화가 필요하다”며 “근본적으로는 학습 과정에 대한 평가가 암기력 평가에서 비판적 사고력과 문제해결력 등을 평가하는 방식으로 변화해야 한다”고 제언했다.



박주호 대림대 총장(전 한양대 교육학과 교수)은 “이번 사태를 계기로 수능 제도를 포함해서 우리나라 교육의 평가 방식이 바뀌어야 한다”며 “AI와 연계된 부정행위 문제뿐 아니라 교육 단계별 활용 수준을 정교하게 설계해야 하는 때”라고 진단했다. 박 총장은 “교수자와 학습자 등 교육 주체 차원 등 여러 각도에서 무엇을 어떻게 교육하고 평가할지에 대한 전반적인 논의가 시급하다”고 강조했다.

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