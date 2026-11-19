도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 참석하는 계기를 통해 사상 첫 3자 정상회담을 열었다. 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 지난 2월 만료된 뒤 이뤄진 3국 정상의 만남이 새로운 핵감축 논의의 시작이 될지 관심이 쏠린다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 푸톈구 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영만찬 기념촬영에서 대화하고 있다. 뉴스1

트럼프 대통령은 19일 에이펙 정상회의가 열리는 중 시 주석, 푸틴 대통령과 미·중, 미·러 양자 회담을 갖고, 미·중·러 정상회담을 잇따라 열었다. 트럼프 대통령은 시 주석과의 정상회담에서 두 정상이 호르무즈해협을 통한 원유 수송 보장과 이란의 핵무기 보유 저지에 뜻을 같이하고 있다고 밝혔다. 미·중 경제 관계에 대해서는 지난 1년 반 동안 상당한 개선이 이뤄졌다고 평가했다.



트럼프 대통령은 시 주석에게 “당신은 나의 친구이며, 우리는 매우 강한 관계를 갖고 있다”며 “당신과 내가 책임을 맡고 있는 한 우리는 문제가 없을 것”이라고 말했다. 시 주석 역시 “우리는 전략적 안정성을 갖춘 건설적인 미·중 관계에 대한 새로운 정의를 확립했으며, 존중과 공정성, 호혜성에 기반해 그 관계에 새로운 실질적 내용을 부여했다”고 강조했다.



미·러 정상회담은 에이펙 정상회의 중 약식회담 형식으로 치러졌다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 나란히 서서 “우리는 여러 해 동안 아주 좋은 관계를 유지해왔고 오랜 기간 알고 지냈다”고 말했다.



트럼프 대통령은 이날 미·중·러 정상회담이 시작되기 전 미 폭스뉴스 인터뷰에서 “그들 모두(중·러 정상) 나를 좋아한다”며 특히 미·중 정상 간 관계가 대단하다고 치켜세웠다. 또 중국과 러시아 정상을 함께 만나는 것이 왜 중요하냐는 폭스뉴스 앵커의 질문에 “두 나라(중·러)가 서로 협력하고 있기 때문”이라고 말했다. 그는 두 나라가 원래 ‘천적’이었으나 버락 오바마 전 대통령이 에너지 문제 때문에 이들을 밀착시켰다는 취지의 주장을 펴며 “나는 평생 러시아와 중국이 손잡도록 해서는 절대 안 된다는 이야기를 읽으며 살아왔다. 그건 정치나 전쟁에서 가장 기초적인 상식과도 같은 것”이라고 말했다.



트럼프 대통령은 다만 미·중·러 정상회담에서 핵사찰을 제안할 것이냐는 질문에는 답변을 피했다. 또 중국과 러시아 정상에게 이란전쟁 종식을 위한 협조는 요청하지 않을 것이라고 했고, 우크라이나 없이 푸틴 대통령과 전쟁 종식을 합의할 수 있다는 우려에 대해서도 “그러지 않을 것”이라고 말했다.

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