LG그룹이 2027년도 정기 사장단 인사를 단행했다. LG에너지솔루션과 LG이노텍, LG디스플레이 등 주요 계열사 최고경영자(CEO)들이 대부분 유임된 가운데, 그룹의 새로운 먹거리인 ABC(인공지능, 바이오, 클린테크) 사업을 맡을 기술 인재가 대거 승진했다. 글로벌 통상 환경 급변과 원자재 가격 상승, 고물가 등 불확실성이 커지면서 안정 속 내실 다지기에 나선 것으로 풀이된다.

권봉석 부회장(왼쪽) 하범종 원장.

LG그룹은 19일 계열사별로 이사회를 열고 2027년도 정기 사장단 및 임원 인사를 진행했다. 내년 3월 임기가 만료되는 LG에너지솔루션과 LG이노텍, LG디스플레이 CEO 3인방은 모두 유임됐다. 김동명 LG에너지솔루션 사장은 에너지저장장치(ESS) 사업 확장을 통해 이차전지 캐즘(일시적 수요 부진)을 이겨내고, 실적 반등을 이뤄낸 성과를 인정받았다. 문혁수 LG이노텍 사장은 반도체 기판과 전장 신사업을 중심으로 외형 성장을 이뤄낸 공로가 인정됐다. 그룹의 대표적인 기술통으로 꼽히는 정철동 LG디스플레이 사장은 오랜 적자에 시달리던 회사의 흑자 전환을 이끈 점이 좋은 평가를 받았다. 대부분 사장단과 임원이 유임 또는 승진한 가운데, LG전자와 LG화학은 3명의 사업본부장을, LG헬로비전, 팜한농은 CEO를 신규 선임했다. 사업 환경 변화에 대한 대응 속도를 높이고 본원적 경쟁력을 강화하기 위한 취지다.

전체 임원 승진 규모는 평년 수준을 유지했다. 기업을 둘러싼 대내외 환경이 녹록지 않은 시점에서 보수적인 인력 운영 기조를 유지한 것으로 보인다.

승진 규모는 유지한 가운데, 기술 전문가를 전면으로 배치하며 승부수를 띄웠다. 전체 상무 승진자의 30%를 연구개발(R&D) 핵심 인재로 발탁했다. 전무급 수석연구위원 2명, 상무급 수석연구·전문위원 9명을 승진시켰다. 피지컬 AI, AI 인프라 등 AI 핵심 승부처에서 실행력을 높일 수 있는 인재를 대거 기용했다. 회사의 미래 주력 사업으로 주목받는 로보틱스 분야의 경우 40대인 송시용 LG전자 로보틱스사업센터장을 전무로 발탁하며 경쟁력 강화에 나섰다.

구광모 회장을 보좌할 부회장단의 규모 확대는 이뤄지지 않았다. 현재의 권봉석 부회장 1인 체제가 유지된다. 비대한 조직 대신 소수 핵심 경영진 중심으로 신속한 의사결정을 내릴 수 있는 구조를 이어가겠다는 구 회장의 의중이 반영된 것으로 해석된다. 구 회장 체제 아래서 핵심 경영진으로 거듭난 하범종 ㈜LG 경영지원부문장은 LG경영개발원 대표이사 직무와 함께 정도경영TFT장을 맡아 그룹 차원의 감사와 경영진단을 맡게 된다.

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