‘3김(金) 정치’에 맞서 세대교체와 정치개혁을 외쳤던 5선 국회의원 출신 박찬종 변호사가 18일 숙환으로 별세했다. 향년 87세.

고인의 시신은 1992년 약속대로 연세대 세브란스병원에 기증됐다. 딸이 수련의로 일하던 병원에 기증을 약속한 지 34년 만이다. 어머니 정현수씨도 같은 해 기증을 서약하고 2005년 먼저 약속을 지켰다. 유족은 빈소를 마련하거나 조문을 받지 않고 가족장을 치렀다.

박찬종 변호사가 2012년 10월4일 서울 종로구 천교도 대교당에서 국민후보추대연합 제18대 대통령선거 예비후보 출마 수락 연설을 하고 있다. 세계일보 자료사진

경남 김해 출신으로 경기고를 졸업하고 서울대 경제학과 재학 중 고등고시 사법과와 행정과에 합격했다. 검사로 일하다 1973년 9대 총선에서 민주공화당 후보로 부산에 출마해 당선됐다. 같은 선거구에서 함께 당선된 인물은 신민당 김영삼 후보였다.

10대 총선에서 재선한 뒤 1979년 10·26 사태 이후 공화당 쇄신을 요구하는 정풍운동을 벌이다 제명됐다. 1985년 12대 총선으로 국회에 복귀해 민주화추진협의회 인권옹호위원장을 지냈다. 1987년 대선을 앞두고 김영삼·김대중 후보 단일화를 촉구하며 삭발했고, 1990년에는 3당 합당에 반대해 단식했다. 1988년 13대 총선에서 무소속으로 서울 서초갑에 당선됐으며, 1992년 신정치개혁당을 창당해 14대 총선에서 5선에 올랐다. 당의 유일한 의석이었다. 그해 대선에서는 151만6047표(6.4%)를 얻어 김영삼·김대중·정주영 후보에 이어 4위를 차지했다. ‘3김’ 이후를 이끌 인물로 주목받았고, 우유 광고에 출연해 ‘무균질 정치인’을 내세우면서 ‘미스터 클린’이라는 별칭도 얻었다.

1995년 서울시장 선거에서는 162만3356표(33.51%)를 득표해 조순 후보에 이어 2위에 올랐다. 이듬해 신한국당 수도권 선거대책위원장을 맡았으나 전국구 21번으로 낙선했고, 1997년 대선 후보 경선에서는 투표 전 사퇴했다.

2004년 총선 낙선 뒤 변호사 활동에 주력했다. BBK 주가조작 사건과 판사 석궁 테러 사건 등을 맡았고, 2009년에는 인터넷 논객 ‘미네르바’ 박대성씨를 변호했다. 2019년부터는 유튜브 채널을 운영하며 정치 평론을 이어갔다. 정치권에서도 추모가 이어졌다. 국민의힘 나경원 의원은 고인이 당과 나라가 어려울 때마다 먼저 연락해 앞날을 걱정했다며 애도했다. 한때 고인의 보좌역으로 일했던 박정하 의원은 정치의 첫 가르침을 준 선배라고 회고했다. 고인은 2007년 인터뷰에서 시신을 기증한 어머니를 떠올리며 “깨끗한 이름으로 인생의 마지막을 장식하는 것, 그게 내 최종 목표”라고 말했다.

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