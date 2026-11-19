법학적성시험(LEET·리트) 만점자인 서울대 치대생 이진우씨가 어제 서울의 한 모텔에서 심정지 상태로 발견됐다. 인공지능(AI)을 이용한 시험 부정행위 의혹을 해소하겠다며 공언했던 공개 검증에 불참한 뒤 연락이 끊겼고, 경찰이 수색에 나선 끝에 발견했다. 참으로 안타까운 일이다. 이씨는 리트와 대학수학능력시험(수능)에서 AI 부정행위를 한 의혹으로 고발돼 경찰 수사를 받게 되자 압박감을 이기지 못해 극단 선택을 한 것으로 보인다.

성적이 급격히 올랐거나 공개 검증에 불참했다는 이유만으로 부정행위를 단정할 수는 없다. 그러나 납득하기 어려운 대목이 적지 않다. 이씨는 2013년 수능에서 6∼8등급을 받았으나 생활습관을 바꾼 뒤 성적이 비약적으로 올랐다고 주장했다. 2024학년도 수능 고득점으로 고려대 정치외교학과에 진학한 데 이어 지난해 수능 전 과목 1등급으로 서울대 치대에 입학했고, 올해 리트에서도 만점을 받았다. 이렇게 드라마틱하게 성적을 올린 ‘시험 왕’도 찾기 어렵다. 실력을 입증할 수 있고 떳떳하다면 극단 선택을 할 가능성이 작은 만큼 시험 부정행위 의혹은 더욱 증폭될 수밖에 없다.

더구나 이씨는 스마트폰 사용 자제와 가공식품·당류 식단 배제, 짧은 고강도 운동을 통한 집중력 향상을 성적 향상의 비결로 내세웠지만, 이런 주장에 동의하는 전문가는 드물다. 경찰은 이씨가 사망했지만 의혹 규명을 위한 수사는 이어가겠다는 입장이다. 교육부 등 정부 차원의 진상조사도 필요하다.

교육부는 어제 위급재난문자를 발송해 미제출 스마트폰 49대를 확인하는 등 98건의 부정행위를 적발했다. 경기 용인시의 한 수능 시험장에서는 초소형카메라와 이어폰도 발견됐다. 시험 부정행위는 확인되지 않았지만 휴대전화와 AI 기기 반입 통제의 허술함을 보여준다. 국가시험의 신뢰를 뒤흔드는 일들이 잇따르니 통탄할 일이다. 교육 당국은 시험장 반입 물품 검사와 전파 탐지, 통신 차단 등 보안 대책을 강화해야 한다. 다만 단속과 처벌 강화만으로는 한계가 있다. 국가시험의 평가 기준과 방식을 AI 시대에 맞춰 전면 개편할 때다. 정해진 시간에 문제를 풀고 정답을 맞히는 것이 최선의 평가 방식인지 따져볼 일이다. 정답을 암기하고 찾아내는 능력보다 AI에 제대로 질문하고 그 결과의 타당성을 판단하는 능력을 평가하는 것이 중요하다. 이와 함께 AI 사용을 금지한 구술시험을 병행해 수험생이 AI의 답변을 선택하거나 수정한 이유, 오류를 찾아낸 근거 등을 직접 설명하도록 해야 한다.

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