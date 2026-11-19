올해 18세 미만의 자녀를 둔 일하는 여성의 고용률이 66%를 넘어서며 역대 최고치를 기록했다. 동시에 미성년 자녀를 둔 기혼여성 중 경력이 멈춘 여성의 비율은 20%를 밑돌며 역대 최저치를 보였다. 정부의 일·가정 양립 정책이 효과를 내고 있으나, 여전히 영유아 자녀를 둔 여성의 경력단절 비율이 상대적으로 높다는 분석이다.

서울시내 한 어린이집에서 어린이들이 등원하고 있다. 뉴스1

국가데이터처가 19일 발표한 ‘2026년 상반기 지역별 고용 조사 기혼여성의 고용 현황’에 따르면 지난 4월 기준 15∼54세 기혼여성 중 18세 미만의 자녀와 함께 사는 여성의 고용률은 66.2%로 전년 대비 1.9%포인트 상승했다. 2016년 통계 작성 이래 가장 높은 수준이다. 15∼54세 전체 기혼여성의 고용률(68.3%) 상승폭(1.0%포인트)보다 자녀를 둔 기혼여성의 상승폭이 더 컸다.

정부의 일·가정 양립 정책 시행으로 워킹맘의 고용률이 상승 흐름을 이어가고 있다는 분석이다.

워킹맘의 고용률이 늘면서 경력단절 여성의 비율은 역대 최저치로 떨어졌다. 데이터처는 여성경제활동법 개정에 따라 올해부터 15∼54세 기혼여성 중 결혼이나 임신, 출산 등의 사유로 직장을 그만둔 미취업 여성을 ‘경력보유여성’으로 분류했다.

올해 경력보유여성은 77만2000명으로 지난해보다 11만4000명 감소했다. 그 비율은 19.3%로, 2014년 통계 작성 이래 경력보유여성의 비율이 20% 아래로 내려간 것은 처음이다.

경력보유여성은 자녀가 어리거나 많을수록 비율이 높아졌다. 자녀가 6세 이하인 경력보유여성은 28.4%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 지난해 대비 3.2%포인트 낮아졌다.

7∼12세는 17.3%로 1.4%포인트 낮아졌고, 13∼17세는 10.9%로 0.9%포인트 하락했다. 상대적으로 자녀가 영유아기인 여성의 비중이 크지만, 동시에 하락폭도 컸다는 점에서 정부의 돌봄 정책이 영유아기에 효과를 낸 것으로 분석됐다. 자녀수로 봤을 땐 3명 이상이 22.8%로 가장 높고, 2명은 19.7%, 1명은 18.6% 순이었다.

경력보유여성이 직장이나 일을 그만둔 사유로는 육아가 51.1%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 결혼(21.6%), 임신·출산(18.2%), 가족 돌봄(4.9%), 자녀교육(4.2%) 순이었다.

경력이 한번 멈추면 그 기간이 길어지는 경향도 보였다. 경력보유여성의 경력단절 기간은 10년 이상이 43.1%로 가장 많았고, 5∼10년 미만은 22.5%, 1년 미만은 11.3%였다.

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