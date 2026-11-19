미국과 베네수엘라가 21년 만에 군사관계를 복원했다. 지난 1월 도널드 트럼프 행정부의 니콜라스 마두로 전 대통령 축출 이후 미국 쪽으로 돌아선 베네수엘라를 남미 안보 협력의 거점으로 삼으려는 포석으로 풀이된다. 다만 같은 날 이웃 콜롬비아는 미군 작전을 허용하는 협정에 제동을 건 것으로 알려져, 트럼프 행정부의 ‘서반구 전략’에 엇갈린 신호가 나왔다.



AP통신 등에 따르면 피트 헤그세스 미국 국방장관은 18일(현지시간) 사전 예고 없이 베네수엘라 수도 카라카스를 방문해 미라플로레스 대통령궁에서 양국 군사관계를 다시 세우는 협정에 서명했다. 서명은 헤그세스 장관과 구스타보 곤살레스 로페스 베네수엘라 국방장관이 했고, 델시 로드리게스 임시 대통령이 배석했다. 협정문은 공개되지 않았다. 미 국방부는 방문 일정을 사전에 알리지 않아 미국 기자들조차 협정 소식을 베네수엘라 국영 TV 중계로 접했다.

손잡은 美·베네수엘라 피트 헤그세스 미국 국방부 장관(오른쪽)이 18일(현지시간) 베네수엘라 카라카스의 미라플로레스 대통령궁에서 델시 로드리게스 임시 대통령과 악수하고 있다. 이날 양국은 21년 만에 군사관계를 복원하는 협정을 맺었다. 미라플로레스 대통령궁 제공, AP연합뉴스

헤그세스 장관은 이번 협정으로 양국 군이 합동훈련과 정보공유를 하고 미국이 국방 장비와 역량을 지원하게 된다고 밝혔다. 마약 조직 소탕은 물론 베네수엘라의 “놀라운 자원 역량”을 함께 개발하자는 뜻도 내비쳤다. 그는 마두로 축출 이후 베네수엘라가 “역내에서 가장 공격적인 위협에서 순응하는 안보 파트너로 바뀌었다”고 평가했다.



로드리게스 임시 대통령은 협정을 “양국 간 기술·군사 관계의 재개”라고 반겼다. 반면 곤살레스 로페스 국방장관은 협력이 헌법에 따라 주권과 영토 보전을 존중하고 볼리바르국군의 지휘권을 지키는 범위에서 이뤄져야 한다며 선을 그었다.



양국 군사관계는 2005년 4월 우고 차베스 당시 대통령 정부가 미국과의 군사교류 프로그램을 갑자기 끝내면서 끊겼다. 이후 베네수엘라는 러시아·중국·이란을 주요 무기 공급처로 삼았다. 흐름이 바뀐 건 지난 1월3일 미군이 마두로 대통령 부부를 생포해 미국으로 압송하면서다. 2019년 단교했던 양국은 3월 외교관계 복원에 합의했고, 이달 초에는 미국이 베네수엘라와 주둔군지위협정(SOFA)을 협상 중이라는 뉴욕타임스(NYT) 보도가 나왔다.



양국 군은 협정 전부터 사실상 손발을 맞춰 왔다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난달 미군 드론이 베네수엘라 정부와 조율해 베네수엘라 영토 안의 콜롬비아 마약 게릴라 캠프를 공습해 20여명이 숨졌고, 6월에는 미군 공습으로 갱단 트렌 데 아라과의 두목이 사망했다.



외신들은 이번 협정 발표의 이면에도 주목했다. WSJ는 양측이 대등한 동반자 관계를 내세웠지만, 이는 마두로 압송 이후 분명해진 힘의 불균형을 가린 것이라고 짚었다. AP통신은 미군이 중남미로 관심을 넓히고 있지만 베네수엘라의 정치적 앞날은 여전히 불투명하다고 평가했다. 로드리게스 임시 대통령은 법원이 승인한 임기가 지난 7월 끝났는데도 국가원수직을 유지하고 있고, 대선 일정도 잡히지 않았다는 것이다.



콜롬비아 상황은 달랐다. 지난 8월 취임한 우파 성향의 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대통령은 미국 주도의 미주 반카르텔 연합(A3C)에 가입하는 등 대미 협력을 앞세워 왔다. 그러나 NYT는 데 라 에스프리에야 대통령이 의회 표 부족을 이유로 미군의 콜롬비아 내 작전을 가능하게 하는 군사협정을 거부했다고 보도했다. 카라카스에 이어 보고타를 찾은 헤그세스 장관도 ‘타이틀 10’으로 불리는 이 협정을 논의하려던 계획을 접고, 콜롬비아 당국자들과 짧게 만나는 쪽으로 일정을 바꿨다는 것이다. 로이터통신은 전면 거부 여부는 확인하지 못했지만, 미국 당국자가 의회 지지를 둘러싼 콜롬비아 측 우려를 인정했다고 전했다.

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