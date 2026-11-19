미국 민주당 하킴 제프리스 하원 원내대표가 압도적인 당내 지지를 바탕으로 내년 1월 초 출범하는 제120대 하원의장 후보로 선출됐다. 미국 최초의 흑인 하원의장으로 사실상 확정된 그는 “부패한 자들에게 책임을 묻겠다”며 도널드 트럼프 미국 행정부에 대한 견제 의지를 밝혔다.



18일(현지시간) 뉴욕타임스, AP통신 등에 따르면 제프리스 원내대표는 이날 민주당 현역 하원의원과 중간선거 하원의원 당선인이 참여한 비공개 투표 결과 찬성 251표, 반대 11표, 기권 2표로 차기 하원의장 후보로 지명됐다.

“부패한 자들에게 책임 묻겠다” 미국 차기 하원의장 후보로 선출된 하킴 제프리스 의원(가운데)이 18일(현지시간) 워싱턴 미 의회에서 차기 하원 원내대표 후보로 지명된 캐서린 클라크 의원(왼쪽), 원내총무로 내정된 피트 아길라르 의원과 함께 기자회견을 하고 있다. 워싱턴=UPI연합뉴스

그는 내년 1월3일 새 의회 출범 후 하원 전체회의에서 진행되는 공식 의장 선출 투표에서 과반인 218표만 확보해도 새 의장이 된다. 하원의장은 미국 권력 서열 3위로, 대통령 유고에 따른 대통령직 승계 서열은 부통령에 이어 2위다.



민주당 강성 진보 진영은 제프리스 원내대표가 친(親)이스라엘 성향이고 전 국민 대상 공공 의료보험 도입에 소극적이라는 이유로 그의 하원의장 후보 선출을 반대해왔지만, 이날 투표 결과로 당내 반대 세력이 극히 적다는 것이 드러났다.



제프리스 원내대표는 이날 투표 후 기자회견에서 “높은 식료품 가격, 휘발유값, 집값을 낮추기 위해 싸울 것”이라고 밝혔다. 그는 특히 “당파적 이유가 아니라 애국심으로 부패한 자들에게 책임을 묻겠다”고 다짐했다.



1970년 뉴욕 브루클린에서 태어난 제프리스 원내대표는 빙햄턴대에서 정치학을 전공하고 조지타운대에서 공공정책 석사 학위를 받았다. 이후 뉴욕대 로스쿨을 졸업하고 변호사로 일했다. 2012년 연방 하원의원에 당선되며 당내 입지를 빠르게 넓혔고, 2022년 하원 원내대표로 선출되며 미 역사상 첫 흑인 원내대표로 기록됐다.



차기 의회 권력을 장악한 민주당은 트럼프 대통령에 대한 공격 수위를 높이고 있다. 차기 하원 감독위원장을 맡을 민주당 로버트 가르시아 의원은 트럼프 대통령의 두 아들을 대상으로 가족의 가상자산 사업 기록을 보존하라고 요구했다. 내년 1월 새 의회가 출범하면 증인 출석과 자료 제출을 요구하는 소환장을 발부할 수 있다. 가르시아 의원은 차남 에릭에게 보낸 서한에서 미 정부와 계약을 맺거나 특혜를 얻으려는 기업들이 에릭과의 관계를 통해 이익을 봤을 가능성을 제기했다.



백악관 윌 샤프 법률고문은 이날 민주당 간사들이 다수당이 차지하는 상임위 위원장이 아직 아니기 때문에 의회 조사에 응하라는 요구를 받아들일 수 없다는 뜻을 밝혔다. 백악관은 대통령 자산을 자녀들이 관리하는 신탁에 맡겼으며 이해충돌은 없다는 입장이다.

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