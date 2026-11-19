인터넷전문은행 3사의 3분기 누적 순이익이 지난해보다 18% 증가해 6000억원을 넘어섰다. 은행별로는 희비가 엇갈려 3위인 토스뱅크가 2위인 케이뱅크를 순이익 29억원 차이로 바짝 추격했다.

19일 금융감독원 전자공시에 따르면 인터넷전문은행 3사(카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크)의 올해 3분기 누적 순이익은 6711억원으로 전년 동기 누적(5670억원) 대비 18.4% 증가했다.

카카오뱅크. 연합뉴스

1위는 올해 3분기 누적 순이익 4698억원을 벌어들인 카카오뱅크로 전년 동기 누적(3751억원) 대비 25.3% 늘어 증가율도 가장 높았다. 같은 기간 토스뱅크 누적 순이익은 992억원으로 전년 동기(885억원) 대비 12.1% 뛰어 2위 케이뱅크를 바짝 쫓았다. 케이뱅크의 올해 3분기 누적 순이익은 1021억원으로 전년 동기(1034억원) 대비 1.3% 감소했다. 2위와 3위 격차가 29억원으로 줄어든 것이다.

토스뱅크의 3분기 실적은 지분 9.5%를 보유한 하나금융지주의 분기보고서에 먼저 공개됐다. 토스뱅크의 공식 3분기 실적 발표는 이달 말 예정이다. 회계 반영 방식에 따라 순이익 차이는 발생할 수 있다.

케이뱅크의 3분기 누적 순이익 감소는 기타영업손익이 321억원 흑자에서 135억원 적자로 바뀌면서 발생했다. 이는 상반기 연체채권 매각이익이 840억원에서 501억원으로 줄었고, 대출이 늘면서 출연료도 덩달아 늘어 발생했다.

반면, 토스뱅크는 비이자이익 적자폭이 줄어든 것이 유효했다. 중도상환 수수료 무료, ATM 수수료 무료, 환전 수수료 무료 등으로 혜택이 많았지만 체크카드, 목돈굴리기 등 비이자 서비스 등이 계속 인기를 얻고 있는 영향이다.

토스뱅크는 최근 주택담보대출과 펀드투자 등 새로운 주력 상품을 잇달아 선보이며 성장에 한층 더 박차를 가하고 있다. 주담대는 타사와 달리 ‘상환 조건부 구입자금 대출’이 가능하다. 보유 주택을 처분할 필요 없이 기존 전세대출이나 주택담보대출을 상환하는 조건으로 받을 수 있다.

다만, 3분기 단독으로 봤을 경우 케이뱅크의 순이익은 421억원으로 전년 동기 대비 2.2배 늘어났다. 누적 순이익 감소가 상반기 부진의 여파로 발생했음을 알 수 있다. 올해 말이 되면 실적이 크게 회복될 수 있어 토스뱅크와의 격차를 다시 벌릴 수 있을지는 지켜봐야 한다.

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