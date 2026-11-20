가맹점에 강매 의혹 투썸플레이스 조사

공정거래위원회는 투썸플레이스 본사가 가맹점에 물품 구매를 강제했다는 의혹에 관한 조사에 착수했다. 19일 업계에 따르면 공정위는 투썸플레이스 본사가 가맹점주의 외부 물품 구매를 제한하고 본사 물품 구매를 강제했는지를 살펴보는 것으로 전해졌다. 앞서 더불어민주당 이강일 의원은 지난달 국정감사에서 투썸플레이스 본사가 가맹점주에게 판매한 포스(POS·판매시점정보관리시스템)와 키오스크 가격이 시중 판매가보다 크게 높다는 의혹을 제기하며 공정위의 조사를 촉구했다.

관세청, 역대 최대 단일 체납 110억 징수

관세청 서울본부세관은 19일 자유무역협정(FTA) 적용 관세율을 부당하게 적용받아 190억원 상당의 세금을 체납한 외국 자동차 수입업체를 대상으로 총 110억원을 징수했다고 밝혔다. 관세청 단일 체납 징수 건으로 역대 최대 규모다. 세관은 해당 업체가 소유한 토지와 건물을 압류하고, 경매에 넘어간 부동산을 매각하는 식으로 체납액을 징수했다.

KB국민銀서 14억 규모 금융사고 발생

KB국민은행은 외부인에 의한 사기로 약 14억원 규모 금융사고가 발생했다고 19일 공시했다. 2012년 1월부터 2023년 8월까지 발생한 금융사고로 정확한 사고 금액은 13억9109만원, 손실 예상 금액은 미정이다. 제3자가 특정인 명의를 도용해 불법적으로 금융 거래를 한 사안으로 전해졌다.

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