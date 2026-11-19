세상 이치가 돌고 돈다지만 이렇게 달라질 수 있을까. 지난 시즌 남녀 농구 최하위 팀들이 환골탈태한 모습으로 2026∼2027시즌에는 선두 질주에 나서고 있다. 바로 남자프로농구 서울 삼성과 여자프로농구 인천 신한은행이 그 주인공이다. 단순한 반짝 상승세를 넘어 달라진 경기력과 끈끈한 조직력을 앞세운 반란이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다.



특히 삼성의 변신은 극적이다. 2021∼2022시즌부터 무려 5년 연속 정규리그 최하위에 머물렀던 삼성은 이번 시즌 15경기에서 12승3패(승률 0.800)를 기록하며 단독 선두다. 특히 개막 후 9연승을 내달리며 역대 개막 최다 연승 신기록까지 작성했다. 여기에 더해 아직 단 한 차례도 연패가 없다.



삼성이 달라진 것은 새롭게 지휘봉을 잡은 김상식 감독의 지도력이 결정적인 역할을 했다. 삼성에 기본과 원칙, 팀플레이를 강조하는 새로운 문화를 심었다. 개인 능력에 의존하던 농구에서 벗어나 유기적인 패스와 조직적인 수비로 승부하는 팀으로 탈바꿈시켰다.

칸터

외국인 선수 활용에서도 다른 팀보다 한 발 앞섰다. 이번 시즌 남자프로농구는 2·3쿼터에 외국인 선수 2명이 동시에 출전할 수 있도록 규정이 바뀌었다. 삼성은 칸터와 맥컬러의 호흡을 극대화하며 변화에 성공적으로 적응했다. 특히 튀르키예 출신 칸터는 1라운드 평균 26.8점을 올리는 폭발적인 득점력을 선보이며 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 다만 삼성은 경기당 11.8개의 턴오버로 이 부문에서도 리그 1위라는 불명예를 안고 있다. 김 감독이 선두 질주 속에서도 실책을 줄이고 초심을 유지해야 한다고 강조하는 이유다.



여자농구에서는 신한은행의 돌풍이 거세다. 지난 시즌 최하위였던 신한은행은 1라운드를 4승1패로 마치며 용인 삼성생명과 공동 선두다. 개막 전 하위권 전력으로 평가받았지만 우승 후보로 꼽혔던 아산 우리은행과 부산 BNK, 청주 KB를 잇달아 꺾으며 달라진 모습을 과시했다.

노구치

신한은행의 상승세를 이끄는 핵심은 일본 출신 아시아쿼터 선수 노구치 사쿠라와 젊은 포워드 홍유순이다. 노구치는 뛰어난 활동량과 골밑 장악력을 앞세워 공수에서 존재감을 발휘하고 있다. 지난 18일 KB전에서는 종료 3초 전 공격 리바운드에 이은 결승 득점으로 극적인 역전승을 완성했다.



2024∼2025시즌 신인왕 출신인 홍유순은 한층 발전한 공격력과 적극적인 리바운드 가담으로 팀의 중심으로 떠올랐다. KB전에서 18점 11리바운드로 활약했고, 앞서 BNK전에서도 21점 10리바운드를 기록했다. 여기에 신지현의 외곽포와 경기 운영이 더해지면서 신한은행은 쉽게 무너지지 않는 팀으로 변모했다. 최윤아 감독이 추구하는 적극적인 수비와 빠른 공수 전환도 효과를 내고 있다.



물론 시즌 초반의 성적이 최종 순위를 보장하는 것은 아니다. 그러나 삼성과 신한은행은 이미 패배에 익숙했던 팀도 지도력과 선수 구성, 조직력의 변화로 얼마든지 강팀이 될 수 있다는 사실을 보여주고 있다.

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