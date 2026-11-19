韓 FIFA랭킹 30위… 日은 17위

11월 A매치 2연전에서 1승1패를 거둔 한국 남자 축구가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 30위로 올라섰다. FIFA가 19일 발표한 남자 축구 세계랭킹에서 한국은 지난달보다 2계단 오른 30위에 이름을 올렸다. 아시아축구연맹(AFC) 회원국 중에서는 일본이 17위로 가장 순위가 높았고 이란이 23위, 호주가 27위로 한국보다 위에 있다. 2026 북중미 월드컵 챔피언 스페인은 최근 43경기 연속 무패행진이 끝났지만 여전히 1위를 지킨 가운데 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드가 2∼4위를 달렸다. 모로코가 2계단 상승해 5위에 자리했다. 일본에 덜미를 잡혔던 브라질은 6위에서 7위로 한 계단 미끄러졌고, 6위는 포르투갈이 차지했다.

포체티노, 23일 맨유 감독 데뷔전

잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 강등 위기에 놓인 맨체스터 유나이티드(맨유) 지휘봉을 잡은 마우리시오 포체티노(아르헨티나·사진) 감독이 미국 대표팀 업무를 마치고 맨유의 캐링턴 훈련장에 출근하며 첫 일정에 들어갔다. 포체티노 감독은 “이런 멋진 클럽을 맡게 된 건 영광이자 특권”이라고 소감을 밝혔다. 올 시즌 리그에서 1승(5무4패)을 거두는 데 그치며 18위(승점 8)로 처진 맨유는 구단 레전드 출신의 마이클 캐릭 감독을 경질하고 소방수로 지난 13일 포체티노 감독을 영입했다. 스페인 에스파뇰과 잉글랜드 사우샘프턴, 토트넘, 첼시, 프랑스 파리 생제르맹(PSG) 등을 이끈 포체티노 감독은 2024년부터 미국 대표팀을 지휘했다. 전날 미국 신시내티에서 열린 아이티와의 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강전에서 미국 대표팀 고별전을 치렀고, 곧장 맨체스터로 이동한 포체티노 감독의 데뷔전은 23일 오전 1시30분 리버풀 원정경기다.

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