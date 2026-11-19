땅은 사람이 살아가는 곳이면서 또 죽음이 머무는 곳이기도 하다. 사람이 사는 곳에 산다는 이름이 붙는 것은 자연스럽지 않지만 때로 특별한 죽음들은 땅의 이름으로 남기도 한다.

강원도 삼척시 근덕면 궁촌리에는 마을 뒷길 고돌산에 ‘살해재’라는 끔찍한 이름의 지명이 있다. 먼 옛날 고려에서 조선으로 왕조가 교체되던 시기, 정확히는 조선왕조가 건국되고 2년 뒤에 1394년 음력 4월의 어느 날, 왕위에서 폐위되어 이곳 삼척으로 유배 와 있던 고려의 마지막 왕 공양왕이 왕세자인 왕석 등 두 아들과 마지막까지 고려의 왕을 따르던 500여명의 신하들과 함께 살해됐다는 이야기가 이곳 ‘살해재’(한자로는 살해치(殺害峙))라는 이름과 함께 전해 내려온다. 물론 이러한 이름은 나중에 민간어원으로 덧붙은 말일 가능성이 높다. 이 고개의 다른 이름은 ‘사래재’이고 ‘사래’란 “묘지기나 마름이 수고의 대가로 부쳐 먹는 논밭.”을 가리키던 말로 ‘사래재’는 그러한 사래논이나 사래밭으로 넘어가는 고개를 가리키는 일반적인 지명이었기 때문에 실제 ‘사래재’에서 일어난 사건을 덧붙여 ‘살해재’라는 이야기가 덧붙었을 것이기 때문이다.

이에 앞서 고려 33대 왕인 창왕(昌王)이 유배되어 있던 강화도 강화읍 견자산(見子山) 남쪽 기슭에는 창왕을 죽인 곳이라는 의미의 ‘살창리(殺昌里)’가 ‘살챙이/살채이’라는 이름으로 발음이 바뀌어 아직까지 사용되고 있다. 훗날 조선 선조의 아들 영창대군(인목대비의 아들)이 광해군과의 왕위 계승 과정에 모함을 받아 이곳 강화도에 유배되었다가 살해된 곳도 같은 곳인데, 우연히 ‘창(昌)’이라는 이름까지 같아서 ‘살창리’의 다른 연원으로 지목되기도 한다.

죽음이 땅이름에 남은 예로 재동을 뺄 수 없다. 1453년(단종 1년) 수양대군(세조)이 왕위를 찬탈하기 위해 일으킨 계유정난 당시 황보인·김종서 등 반대파 대신들이 참살당했다. 당시 살해된 이들이 흘린 피가 냇가를 이루고 비린내가 심하자, 동네 주민들이 집안 아궁이에 있던 재를 가지고 나와 길바닥의 붉은 피를 덮었다. 이때부터 온 동네가 재로 뒤덮였다 하여 ‘잿골(회동·灰洞)’이라 불리게 되었다. 세월이 흐르며 ‘잿골’이 한자 지명으로 옮겨지는 과정에서 현재의 재동(齋洞)으로 바뀌었다고 알려져 있으나 이 동네의 본래 이름은 ‘가회동’이었다. ‘가회(嘉會)’는 ‘아름답고 즐거운 모임’을 뜻하던 말이었으나 이 아름다운 마을에서 일어난 뜻하지 않은 살육의 현장이 ‘가회’의 ‘회’를 ‘재 회(灰)’로 바꾸어 ‘재동’이 되었던 것이다.

그로부터 4년 뒤인 1457년(세조 3년)에는 금성대군이 경상북도 영주시 안정면 순흥 지역에 위리안치를 당했는데, 순흥부사 이보흠 등과 단종 복위 운동을 주도하였다가 실패로 돌아가면서 순흥 일원에서 큰 학살이 일어났다. 이때 처형된 이들의 피가 냇물을 타고 흘러와 멈췄다고 해서 이 지역에 ‘피끝마을’이라는 이름이 붙여졌다. 이때 순흥 읍내의 남자들은 젖먹이까지 남김없이 죽임을 당해 30리 일대가 피로 물들었다는 잔인한 이야기가 남겨져 있다.

가장 최근에 땅이름에 ‘죽음’이 남겨진 곳으로는 절두산(切頭山)이 있다. 본래는 산의 모양이 누에가 머리를 치켜든 것 같다고 하여 잠두봉(蠶頭峰)이라고 불렸던 곳으로 오랫동안 한강의 경치를 감상하는 명승지였다. 1866년(병인년) 천주교 신자를 박해하던 때 이곳 잠두봉에서 천주교 신자 8000명이 참수형으로 순교하고 그 시신이 한강에 던져진 뒤, 잠두봉이라는 본래 이름 대신 ‘머리가 잘린 산’이라는 뜻으로 절두산(切頭山)이라는 이름으로 지금까지 남겨져 있다.

사람이 사는 땅, 살아가야 하는 땅에 남겨진 죽음의 단어들은 우리네가 남기고자 하는 역사 속의 안타까운 사연들을 담고 있다. 그 사연이 담긴 민초들의 마음을 하나씩 꺼내어 본다.

김양진 경희대학교 국어국문학과 교수

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