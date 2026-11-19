배우 고경표가 지난 14일 새벽 서울 마포구 동교동에서 면허취소 수준의 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 파장은 컸다. 고경표는 개인 SNS에 “운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못”이라며 활동 중단을 선언했다. 오는 21일 예정됐던 팬미팅 ‘나우 경표 나이트’가 전격 취소됐고, 주관사 측은 팬들에게 사과했다. 고정 출연 중이던 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 등 예능 프로그램 역시 비상이 걸렸다. 기촬영분은 통편집됐으며 향후 출연도 무산됐다. 본인 스스로 자신의 잘못을 인정하고 반성하는 모습을 보였으니 고경표는 수년 내에 연예계로 복귀할 것이다. 과거 다른 연예인들이 그랬던 것처럼.

이제 시선을 스포츠, 배구 코트 위로 돌려보자. 학교폭력 논란으로 2021년 국내 배구계에서 퇴출당한 쌍둥이 자매 이재영·이다영(30)이 떠오른다. 국내 무대를 떠난 자매는 현재 아제르바이잔 리그의 투란VC에서 함께 뛰며 최근 유럽배구연맹(CEV) 챔피언스리그 진출이라는 성과를 냈다. 자매는 같은 팀에서 뛰던 김연경과의 갈등을 겪었고, 와중에 학창 시절 폭력 문제가 제기되면서 국내 무대에서 사라졌다.

아웃사이드 히터 이재영과 180㎝의 장신 세터 이다영은 과거 흥국생명과 국가대표팀의 핵심 전력이었다. 이들이 떠난 뒤 한국 여자배구는 국제무대에서 급격한 내리막길을 걸었다. 2021년 도쿄올림픽 4위에 올랐던 한국은 지난 9월 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승에서 일본에 0-3으로 완패한 데 이어, 태국과의 동메달 결정전마저 0-3으로 내주며 4위에 머물렀다. 이후 배구계에서는 자매의 복귀 이야기가 불거졌다.

여론은 찬반 논란으로 팽팽하다. 징계 후 5년이라는 시간이 흐른 만큼 이제는 기회를 주자는 의견과 학교폭력이라는 중대한 과오는 결코 용납할 수 없다는 반대 여론이 맞서고 있다.

여기서 우리는 대중문화계와 스포츠계 사이의 뚜렷한 온도 차를 마주하게 된다. 운동선수는 신체적 전성기가 짧아 한 번의 이탈이 곧 선수 생명의 종말로 이어지기 쉽다. 그럼에도 한 번 사고를 치게 되면 회복할 수 없는 치명상을 입는다. 반면 연예인은 음주운전이나 각종 물의를 빚더라도 2∼3년의 자숙기간을 거치면 언제든 브라운관으로 돌아올 수 있는 구조다.

잘못에 대한 책임은 마땅히 져야 한다. 그러나 누군가에게는 영구 퇴출의 족쇄가 채워지고, 다른 누군가에게는 복귀의 면죄부가 쉽게 주어지는 현실은 씁쓸한 뒷맛을 남긴다. 대중의 잣대와 복귀의 기준이 과연 공정한지 되묻게 되는 시점이다.

성백유 대한장애인수영연맹 회장·전 언론중재위원

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