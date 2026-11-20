러시아의 테니스 스타 마리아 샤라포바가 17세에 윔블던 우승을 차지한 뒤 처음으로 거액을 들여 구매한 물건이 명품 가방이나 자동차가 아닌 고급 매트리스였다고 밝혔다.

13일(현지시간) 영국 매체 더선과 AOL 등에 따르면 샤라포바는 최근 자신의 팟캐스트 ‘프리티 터프(Pretty Tough)’에서 2004년 윔블던 우승 직후 있었던 일화를 소개했다.

당시 샤라포바는 결승에서 미국의 세리나 윌리엄스를 2-0(6-1, 6-4)으로 꺾고 생애 첫 그랜드슬램 우승을 차지했다. 17세의 나이로 세계 정상에 오른 그는 우승 상금으로 56만500파운드(당시 약 12억원)를 받았다.

연합뉴스

샤라포바가 우승 상금을 받은 뒤 어머니와 함께 찾은 곳은 매트리스 매장이었다. 그는 이곳에서 1만달러(약 1400만원)를 주고 매트리스를 구입했다.

그는 당시 아버지와 나눈 대화도 전했다. 집에 돌아온 샤라포바에게 아버지는 “어떤 가방을 샀느냐”고 물었다. 그러나 샤라포바가 가방 대신 1만달러짜리 매트리스를 샀다고 답하자 아버지는 크게 놀랐다.

샤라포바는 “아버지의 표정은 정말 볼만했다”며 “지금 생각하면 말하기 조금 부끄럽지만, 그 매트리스를 아직도 사용하고 있다”고 말했다.

샤라포바는 2004년 윔블던 우승을 시작으로 세계 여자 테니스계를 대표하는 선수로 성장했다. 이후 US오픈(2006년), 호주오픈(2008년), 프랑스오픈(2012·2014년)에서도 정상에 오르며 그랜드슬램 단식 5회 우승을 기록했다. 2005년에는 세계 랭킹 1위에 올랐으며 2020년 현역에서 은퇴했다.

샤라포바가 선수 생활 동안 벌어들인 공식 투어 상금은 약 3878만달러(약 560억원)로 역대 여자 선수 가운데 7위에 해당한다. 그는 나이키와 포르쉐 등 글로벌 브랜드와 광고 계약을 맺었으며, 11년 연속 세계에서 가장 많은 수입을 올린 여성 스포츠 선수로 선정되기도 했다.

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