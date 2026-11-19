전북도가 노르딕 3국과 이차전지 산업 협력에 나섰다. 배터리 소재와 재활용 분야의 기술 교류를 확대하고 도내 기업의 해외시장 진출 기회를 찾기 위해서다.

전북도는 19일 전주 더메이호텔에서 핀란드와 노르웨이, 스웨덴 등 북유럽 3개국과 국내외 배터리 산업 관계자 100여명이 참석한 가운데 ‘2026 전북 국제 배터리 콘퍼런스’를 개최했다. 전북테크노파크가 주관한 이번 행사는 ‘지속 가능한 친환경 배터리 미래, 글로벌 협력에서 찾다’를 주제로 글로벌 공급망 재편과 친환경 산업 전환에 대응하기 위해 마련됐다.

19일 전북 19일 전주 더메이호텔에서 열린 ‘2026 전북 국제 배터리 콘퍼런스’에서 핀란드와 노르웨이, 스웨덴 등 북유럽 3개국과 국내외 배터리 산업 관계자들이 파이팅을 외치고 있다. 전북도 제공

노르딕 3국은 핵심 광물 정제와 배터리 소재 생산, 재활용, 연구개발 등 배터리 산업 전반에서 경쟁력을 갖췄다. 도는 이번 행사를 통해 도내 이차전지 소재·재활용 기업과 북유럽 기업·기관 간 협력 가능성을 살폈다.

행사는 기업 간 사업 상담과 기조 강연, 주제 발표 등으로 진행됐다. 오전에는 도내 기업과 해외 기업·기관이 기술 및 사업 협력 방안을 논의했으며, 오후에는 글로벌 배터리 산업 동향과 전북의 성장 전략을 공유했다.

기조 강연에서는 노르웨이 무역투자청의 베네딕테 파스메르 볼레르 특별고문이 북유럽 배터리 산업의 공급망과 주요 기업 현황, 유럽 시장 및 규제 동향을 소개했다.

이어진 주제 발표에서는 노르딕 국가의 배터리 산업 현황과 글로벌 공급망 협력, 미래 시장 진출 전략 등이 논의됐다. 성일하이텍과 모나, 넥스젠 등 전북 기업들은 사용후 배터리 재활용 기술과 인공지능(AI) 기반 진단 시스템, 선박용 에너지저장장치(ESS) 상용화 전략 등을 발표했다.

전북도는 이번 콘퍼런스를 계기로 노르딕 국가와 기술 교류를 확대하고 기업 간 협력을 구체화해 도내 배터리 기업의 해외시장 진출을 지원할 방침이다.

전북도 관계자는 “글로벌 배터리 산업의 공급망 재편과 친환경 전환에 대응하려면 국가와 기업 간 협력을 통한 경쟁력 확보가 중요하다”며 “이번 행사가 전북과 노르딕 국가 간 실질적인 기술·산업 협력과 도내 기업의 해외 진출 기회로 이어지도록 지원할 것”이라고 말했다.

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