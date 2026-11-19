내란 중요임무 종사 혐의 1심 재판에서 무죄를 선고받은 추경호 대구시장이 정부를 향해 정치 탄압과 대구∙경북(TK) 지역 홀대를 즉각 중단할 것을 촉구했다.

추 시장은 19일 대구시청 기자실에서 지역 기자들과 만나 “정부는 정치 탄압과 대구경북 패싱, 지역 홀대를 중단해야 한다”고 밝혔다. 그는 “대구경북은 대한민국을 지켜왔고, 산업화와 민주화를 이끌어온 대한민국의 중심 도시이자 중심 국민”이라며 지역의 위상을 강조했다.

추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄를 받은 뒤 국민의힘 장동혁 대표 및 의원들에게 축하를 받으며 청사를 나서고 있다. 연합뉴스

전날 1심에서 무죄 판결을 받은 이후 처음으로 지역 언론과 만난 그는 특별검사의 기소 배경에 대해 강하게 비판했다. 추 시장은 “외형상으로 계엄 사태 이후 더불어민주당의 고발에 의해 시작된 수사였고 명백한 정치 탄압이었다”며 “지난해 12월 특검이 구속영장을 청구했을 때도 국회의원 불체포특권을 포기하고 당당히 영장실질심사를 받았다”고 설명했다.

향후 시정 운영 방향에 대해선 속도감 있는 추진 의지를 피력했다. 추 시장은 “재판이 진행되는 과정에서도 시정을 챙기는 데 한 치의 주저함이 없었다”며 “무죄 선고를 받은 만큼 앞으로 시정 추진에 더욱 속도를 올리겠다”고 말했다. 이어 “대구∙경북 시도민의 의사를 정부와 여당, 중앙 정치권에 가감 없이 전달해 지역이 원하는 결론을 내려달라고 강력히 요구하겠다”고 덧붙였다.

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