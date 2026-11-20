방송인 김구라가 강남에 주택을 구입하지 않은 이유를 밝혔다. 그는 경제적 여력이 없어서가 아니라, 연예인이라는 직업의 특성상 현재의 수입을 앞으로도 유지할 수 있을지 확신하지 못했기 때문이라고 설명했다.

김구라는 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘그리구라’에 공개된 영상에서 출연자들과 부동산 투자에 관한 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

김구라는 현재 경기도 고양시 일산 식사동에 거주하고 있다. 2011년 해당 지역 아파트를 매입했으며, 과거에는 청라 지역 아파트도 분양받았다고 밝힌 바 있다.

이날 그는 강남에 집을 사지 않은 이유에 대해 밝혔다. 김구라는 “강남에 가지 않은 여러 가지 이유가 있다”며 “그 중 하나는 내가 과연 이 돈을 계속 벌 수 있을까 하는 의구심이 들었기 때문”이라고 말했다.

이어 “연예인들은 그렇다. 원래부터 집이 부유한 사람이라면 상관없겠지만, 내가 계속 돈을 벌어서 이걸 감당할 수 있을까 하는 생각이 들었다”고 덧붙였다. 강남 주택을 구입하려면 대출을 활용할 수 있지만, 장기간 이어질 대출 상환과 주택 유지비용을 감당할 수 있을지 신중하게 판단했다는 설명이다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

김구라는 앞서 여러 방송과 유튜브 콘텐츠에서 강남에 집을 사지 않은 이유에 관한 질문을 받아왔다. 지난 5월 MBC 예능 프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에서는 아들 그리가 “왜 강남에 집을 안 샀느냐”고 묻자 부동산 대신 주식 투자로 수익을 올렸다고 밝히기도 했다. 당시 그는 자신의 삼성전자 주식 계좌를 아들에게 보여줘 화제가 됐다.

한편 그리는 최근 아버지의 재산 규모를 50억~100억원 또는 100억~300억원 수준으로 추정해 관심을 모았다. 김구라는 이에 대해 “아들도 내 정확한 재산 규모를 알지 못한다”며 구체적인 액수는 언급하지 않았다.

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