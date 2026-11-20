올해 결혼 사실이 확인된 할리우드 스타 부부 톰 홀랜드와 젠데이아가 새로운 보금자리를 마련하면서 관심을 끌고 있다. 이들은 영국 런던에서 150억원이 넘는 고급 주택을 매입한 것으로 알려졌다.

18일(현지시간) 영국 매체 이브닝 스탠더드와 데일리메일 등에 따르면 홀랜드와 젠데이아는 런던의 한 고급 주거지역에 있는 5개 침실 규모의 주택을 825만파운드(약 155억원)에 매입했다.

해당 주택은 당초 900만파운드에 매물로 나왔으나 두 사람은 이보다 75만파운드 낮은 가격에 계약했으며, 매입 대금은 현금으로 지불한 것으로 전해졌다. 다만 두 사람의 대변인은 아직 매입 사실을 공식적으로 확인하지는 않았다.

톰 홀랜드(왼쪽)와 젠데이아 부부. AP연합뉴스

새 주택은 약 1에이커(약 4047㎡) 부지에 자리 잡고 있다. 연면적은 5000제곱피트(약 465㎡)가 넘으며, 침실 5개와 욕실 4개, 거실 및 응접실 4개를 갖췄다. 런던의 녹지가 풍부한 고급 주거지역에 있지만 정확한 위치는 공개되지 않았다.

홀랜드는 런던 남서부 킹스턴어폰템스에도 주택을 보유하고 있다. 그는 2018년 이 집을 250만파운드에 매입한 뒤 대대적인 보수 공사를 진행했다. 이번에 새 주택을 구입하면서 기존 주택을 처분할지는 알려지지 않았다.

홀랜드는 마블 영화 ‘스파이더맨’ 시리즈의 피터 파커 역으로 세계적인 인기를 얻었으며, ‘언차티드’와 크리스토퍼 놀란 감독의 ‘오디세이’에도 출연했다. 젠데이아는 드라마 ‘유포리아’와 영화 ‘듄’, ‘챌린저스’ 등에서 연기력을 인정받았으며 에미상 2회와 골든글로브상을 수상했다

두 사람은 2017년 영화 ‘스파이더맨: 홈커밍’ 촬영 현장에서 처음 만났다. 이후 연인 관계로 발전했으며, 2024년 약혼한 데 이어 2026년 결혼한 사실을 공개했다.

홀랜드는 지난 6월 영국 매체 에스콰이어와의 인터뷰에서 결혼 사실을 사실상 인정하며 젠데이아를 “나의 가장 친한 친구이자 인생의 동반자”라고 표현한 바 있다.

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