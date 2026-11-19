크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 물가를 잡기 위해 오는 12월 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 올리는 ‘빅스텝’이 필요할 수 있다고 재차 밝혔다. 12월에 0.25%포인트만 올리려면 내년 1월에도 금리를 인상할 것이라는 신호를 시장에 확실히 줘야 한다는 게 그의 주장이다.

17일(현지시간) 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도이사회 이사가 미국 뉴욕에서 열린 클리어링 하우스 주관 연례 컨퍼런스에서 연설하고 있다. 뉴욕=로이터연합뉴스

월러 이사는 18일(현지시간) 미 CNBC 방송과의 인터뷰에서 “인플레이션이 잘못된 방향으로 가고 있으며 확산하고 있다”며 “물가 상승률을 정말 낮추려면 더 공격적인 조치에 나서야 한다. 말하자면 사람들에게 충격을 줘야 할 수도 있다”고 말했다.

그는 최근 3개월간의 물가상승률을 연율로 환산하면 3.5% 안팎으로, 연준 목표치인 2%를 크게 웃돈다고 지적했다. 그러면서 지난해 경기 둔화 위험에 대비해 세 차례 내렸던 금리를 우선 되돌려야 한다고 강조했다.

월러 이사는 12월과 내년 1월에 금리를 0.25%포인트씩 올리는 방안은 시장이 1월 추가 인상을 믿을 만한 신호를 받을 때 효과가 있다고 봤다. 그는 “시장에 이 신호를 매우 명확하게 전달하지 못한다면 12월에 0.5%포인트를 올려야 한다”고 말했다. 월러 이사는 지난 10일에도 12월 회의에서 0.5%포인트 인상을 고려해야 한다고 밝힌 바 있다.

연준 내에서는 금리를 얼마나 빠르게 올릴지를 두고 이견이 나온다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 전날 연설에서 물가상승률을 2%로 낮추기 위해 해야 할 일이 남아 있다면서도, 0.5%포인트 인상과 같은 “극단적 조치”가 필요한 상황은 아니라고 밝혔다.

한편 이날 공개된 10월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 당시 참석자 거의 모두가 물가와 고용이 예상대로 움직일 경우 추가 인상이 필요하다고 봤으며, 실명이 공개되지 않은 참석자 2명은 물가지표가 예상보다 나쁠 경우 12월에 0.25%포인트를 넘는 인상도 검토할 수 있다고 밝혔다.

연준은 지난달 기준금리를 연 3.75~4.00%로 동결했다. 다음 FOMC는 오는 12월8, 9일 열린다.

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