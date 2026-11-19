내년 2월 열리는 대구마라톤이 안전사고 예방과 시민 교통 불편 최소화를 위해 참가 규모를 줄이고 출발 시각을 1시간 앞당긴다.

19일 대구시에 따르면 시는 내년 2월28일 개최하는 ‘2027 대구마라톤’의 전체 참가 인원을 기존 4만명에서 3만2000명으로 조정했다. 출발 시간도 오전 8시로 1시간 당겨졌다. 도심 한복판에서 치러지는 대회 특성을 고려해 오전 시간대 교통 혼잡을 줄이고 쾌적한 레이스 환경을 조성하기 위한 조처다.

내년 대회는 출발∙도착지가 기존 대구스타디움에서 중구 국채보상운동기념공원으로 바뀌고, 코스는 대구 도심을 가로지르는 순환형 코스로 전면 개편된다. 대회 흥행 열기도 뜨겁다. 앞서 진행한 참가자 모집에서 풀코스(1만3000명)는 접수 시작 3시간 만에, 10㎞.건강달리기 부문(1만4000명)은 50분 만에 조기 마감됐다. 시는 향후 취소나 미결제로 발생하는 잔여분에 한해 추가 모집을 진행할 계획이다.

시는 도심 대회 전환에 맞춰 교통∙안전 관리에 행정력을 집중한다. 경찰 등 관계기관과 협력해 구간별 교통 통제와 우회도로를 사전에 확보하고, 종목별 집결지를 분산 배치해 출발 전 인파 밀집을 최소화할 방침이다. 지역 상권 활성화와 연계한 부대행사도 마련된다. 시는 대회 기간 중구 동성로 일원에서 스포츠 산업전을 열어 각종 스포츠용품 전시∙판매와 먹거리 부스 등을 운영하며 방문객과 참가자들의 도심 소비를 유도할 예정이다. 시 관계자는 “엘리트 부문에선 남자 2시간 4분대 기록 진입을 목표로 세계 정상급 선수 초청을 협의하고 있다”며 “내년 1월까지 선수 구성을 마무리할 예정”이라고 말했다.

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