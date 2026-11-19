전북 지역 대학과 교육기관에서 잇따라 해킹에 따른 개인정보 유출 사고가 발생해 총 19만여 건의 정보가 외부로 빠져나간 것으로 확인됐다. 전주대학교에서는 주민등록번호 2만5000여 건이 유출됐고, 전북도교육청 통학 차량 관리시스템에서도 학생과 보호자 정보 1만여 건이 유출돼 2차 피해 우려가 커지고 있다.

전주대학교 캠퍼스 전경. 전주대 제공

전주대는 최근 학내 AHA(온라인 교양교육 과정) 서비스에서 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 확인하고 대상자들에게 사과했다고 19일 밝혔다.

유출은 지난 16일 오후 11시42분쯤 발생했으며, 대학은 다음 날 오후 3시50분쯤 이를 확인했다. 유출 규모는 18만여 건으로, 재학생과 휴학생, 졸업생, 제적생, 재직·퇴직 교직원, 옛 홈페이지 회원, 평생교육원 골프 수강생 등의 정보가 포함됐다. 이 중 2만5000여 건에는 주민등록번호가 들어간 것으로 확인됐다.

대학은 사고 확인 즉시 해당 서비스를 중단하고 외부 접속을 차단했다고 밝혔다. 또 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원, 교육부에 사고를 신고했으며, 정확한 유출 경위와 원인을 조사하고 있다. 홈페이지에 사과문을 게시하고 대상자에게 문자와 이메일로 개별 통보했으며, 홈페이지의 개인정보 유출 조회 메뉴를 통해 유출 여부와 항목을 확인하도록 안내했다.

전북도교육청의 통학 차량 관리시스템에서도 학생과 보호자 등의 개인정보가 유출됐다. 도교육청에 따르면 유출된 정보는 학교명과 학생 이름·학년·반·주소, 보호자 연락처, 통학버스 차량번호와 운행 노선 등 8개 항목이다. 보호자 연락처만 9900여 건에 달하며, 주민등록번호는 수집하지 않아 유출되지 않은 것으로 파악됐다.

피해 범위는 재학생뿐 아니라 졸업생과 보호자까지 확대될 가능성이 있다. 2024년 시스템 개통 이후 누적된 자료가 유출된 것으로 추정되지만, 정확한 피해 학생과 학교 수는 집계 중이다.

전북도교육청 청사 전경.

이번 사고는 지난 15일 오후 교육부가 유출 의심 정황을 통보하면서 드러났다. 교육청은 1시간40분 만에 시스템을 전면 폐쇄하고 다음 날 전북경찰청 사이버범죄수사대에 수사를 의뢰했다. 국가정보원도 현장에서 방화벽 접속 기록 등을 확보해 해킹 경로를 추적하고 있다.

시스템 중단으로 학부모들은 전용 앱을 통한 실시간 차량 위치 조회와 자녀 승하차 알림 서비스를 이용할 수 없게 됐다. 다만, 통학버스 494대는 기존 노선대로 정상 운행해 등하교에는 차질이 없는 것으로 파악됐다.

두 기관은 추가 피해를 막으려는 조치와 보안 점검에 나섰다. 전주대는 취약점 보완과 보안 점검을 마친 뒤 서비스를 재개하고, 학내 모든 웹 서비스의 보안 취약점을 점검해 해킹 시도를 자동으로 차단하는 체계를 구축할 계획이라고 밝혔다. 전북도교육청도 개인정보보호위원회에 유출 사실을 신고하고 피해 접수 창구를 개설했으며, 20일까지 재발 방지 대책을 마련하기로 했다.

전주대는 유출된 정보가 악용되지 않도록 비밀번호 변경과 출처가 불분명한 연락·인터넷 주소에 대한 주의를 당부했다. 특히 주민등록번호가 유출된 대상자는 명의도용 등 추가 피해에 유의해야 한다고 강조했다. 전북도교육청 역시 기관을 사칭한 전화나 문자 등에 주의해 달라고 안내했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지