더불어민주당 김민석 대표는 19일 내란 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 상고심 선고에 대해 “의외의 결과가 나오면 그에 즉응하는 결정을 바로 할 것”이라고 밝혔다.

김 대표는 이날 당 공식 유튜브 채널 ‘민티07’에 출연해 “역사적 의미에서나 내란의 성격, 주요 종사자로서의 역할 등에 반하는 판결을 하기 어렵다고 본다. 그걸 뒤집지 못할 것”이라며 이같이 말했다.

더불어민주당 김민석 대표. 연합뉴스

이어 “사실상 한덕수 석방을 하려는 게 아니냐, 그렇게 되면 국민적인 금기선, 마지노선을 넘는 거고 용납하지 않겠단 이야기를 쭉 했다”며 “저희로선 국민들이 상식적으로 판단하고 있는 결과를 벗어나기 어려울 것으로 보고 있다. 만에 하나의 상황에 대비하기 위해 오늘 전원 의원들이 비상 대기한다”고 밝혔다. 한 전 총리는 1심에서 징역 23년, 2심에서 15년을 선고받았고 이날 오후 대법원 전원합의체 선고가 나온다.

김 대표는 추경호 대구시장의 내란중요임무종사 혐의에 대한 1심 무죄 판결과 관련해선 “억지 무죄를 만들려고 맥락을 보지 않거나 또는 사실에 명백히 반하는, 사실들을 일부러 보지 않으려고 한 기이한 판결로 보인다”며 “항소심에서 바로잡힐 것이고 바로잡혀야 한다”고 했다.

전날 한중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석이 북미 대화 지지 발언을 한 것에 대해선 “과도하게 해석할 필요는 없다”며 “북미 대화가 이뤄지면 아주 좋은 일이긴 한데, 임박으로 해석하기는 조금 무리일 수 있다”고 했다.

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