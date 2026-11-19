더불어민주당 김민석 대표는 19일 내란 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 상고심 선고에 대해 “의외의 결과가 나오면 그에 즉응하는 결정을 바로 할 것”이라고 밝혔다.
김 대표는 이날 당 공식 유튜브 채널 ‘민티07’에 출연해 “역사적 의미에서나 내란의 성격, 주요 종사자로서의 역할 등에 반하는 판결을 하기 어렵다고 본다. 그걸 뒤집지 못할 것”이라며 이같이 말했다.
이어 “사실상 한덕수 석방을 하려는 게 아니냐, 그렇게 되면 국민적인 금기선, 마지노선을 넘는 거고 용납하지 않겠단 이야기를 쭉 했다”며 “저희로선 국민들이 상식적으로 판단하고 있는 결과를 벗어나기 어려울 것으로 보고 있다. 만에 하나의 상황에 대비하기 위해 오늘 전원 의원들이 비상 대기한다”고 밝혔다. 한 전 총리는 1심에서 징역 23년, 2심에서 15년을 선고받았고 이날 오후 대법원 전원합의체 선고가 나온다.
김 대표는 추경호 대구시장의 내란중요임무종사 혐의에 대한 1심 무죄 판결과 관련해선 “억지 무죄를 만들려고 맥락을 보지 않거나 또는 사실에 명백히 반하는, 사실들을 일부러 보지 않으려고 한 기이한 판결로 보인다”며 “항소심에서 바로잡힐 것이고 바로잡혀야 한다”고 했다.
전날 한중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석이 북미 대화 지지 발언을 한 것에 대해선 “과도하게 해석할 필요는 없다”며 “북미 대화가 이뤄지면 아주 좋은 일이긴 한데, 임박으로 해석하기는 조금 무리일 수 있다”고 했다.
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