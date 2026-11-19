2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 시험장에 가져갈 수 있는 필기구가 흑색 연필로 제한되면서 유통업계에서 연필과 연필깎이 품귀 현상이 나타났다. 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 막기 위해 교육부가 필기구 반입 기준을 강화하자 수험생들이 시험을 앞두고 연필을 구하는 데 몰린 것이다.

사진 = 연합뉴스

19일 다이소에 따르면 전날 다이소 애플리케이션(앱)에서 ‘연필’ 검색량은 17일보다 약 90% 증가했다.

오프라인 매장에서도 품절 사례가 이어졌다. 다이소에서 판매하는 ‘사무용 연필 2B 5개입 2세트’와 ‘사무용 연필 HB 5개입 2세트’는 서울 강남·용산·마포 등 주요 매장에서 품절된 것으로 알려졌다.

대형 매장인 명동 본점에도 재고가 소량 남아 있는 데 그쳤으며, 연필깎이 역시 강남구 대치동과 양천구 목동 등 학령인구가 밀집한 지역을 중심으로 품귀 현상을 빚었다.

다이소 관계자는 “연필이 매장에서 품절되는 상황은 흔하지 않다”며 “수능 영향이 일부 있는 것으로 보고 있다”고 설명했다.

이번 품귀 현상은 수능을 하루 앞둔 18일 교육부가 발표한 필기구 반입 지침 변경의 영향으로 풀이된다. 교육부는 AI를 활용한 부정행위를 예방하기 위해 수험생이 개인적으로 시험장에 가져갈 수 있는 필기구를 흑색 연필로 제한했다.

기존에 개인 휴대가 가능했던 검은색 컴퓨터용 사인펜과 흰색 수정테이프, 지우개, 샤프심 등은 시험장에서 일괄 지급한다. 개인적으로 준비한 해당 물품을 시험장에 가져온 경우 감독관 안내에 따라 가방에 넣어 교실 밖에 보관해야 한다. 시험 중 소지하다 적발되면 물품을 압수하고 부정행위 관련 여부를 확인한다.

AI 안경으로 의심받을 가능성을 피하기 위해 검은색 뿔테 대신 무테나 금테 안경을 찾는 수요도 늘었다.

무신사에 따르면 지난 15~16일 무테 안경 거래액은 일주일 전 같은 기간보다 66.3% 증가했고, 판매량은 56.2% 늘었다. 같은 기간 금테 안경 판매량도 40% 증가했다.

AI 안경의 외관이 일반적인 검은색 뿔테 안경과 유사하다는 점에서 상대적으로 안경테가 가늘거나 테가 없는 제품을 선호하는 것으로 분석된다. 안경 검사 과정에서 불필요한 오해를 피하기 위해 평소 착용하지 않던 콘택트렌즈를 구매하는 사례도 나타났다.

해외 국가시험에서 단추 등에 초소형 카메라를 숨겨 부정행위를 저지른 사례가 알려지면서 단추가 없는 옷을 찾는 이들도 많았다.

무신사에 따르면 수능 이틀 전인 17일 남성 맨투맨 키워드 검색량은 지난해 수능일 이틀 전과 비교해 64.4% 증가했다.

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