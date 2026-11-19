2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 부산에서 수험생 수송 요청과 수험표 분실 등 수능 관련 112 신고가 잇따랐다. 경찰은 시험장까지 이동에 어려움을 겪는 수험생을 순찰차로 수송하고, 습득된 수험표를 시험장 관계자에게 전달하는 등 긴급 지원에 나섰다.
부산경찰청에 따르면 이날 오전 8시20분 기준 수능 관련 112 신고는 모두 33건으로 집계됐다. 유형별로는 수험생 수송 요청이 13건으로 가장 많았고, 교통 불편 등 12건, 수험표 관련 5건, 소음 3건 등이었다.
오전 7시39분쯤 부산 서구 서대신역 1번 출구 앞에서 버스 고장으로 발이 묶인 수험생의 긴급 수송 요청이 접수됐다. 신고를 받은 구덕지구대 순찰차는 수험생을 태워 약 5㎞ 떨어진 사하구의 한 고등학교 시험장까지 무사히 수송했다.
오전 7시48분쯤에는 동래구에서 버스를 타고 시험장으로 이동하던 수험생이 제시간에 도착하기 어려울 것 같다며 경찰에 도움을 요청했다. 출동한 경찰은 동래구의 한 병원 앞에서 수험생을 만나 순찰차에 태운 뒤 약 3㎞ 떨어진 관내 고등학교 시험장까지 데려다줬다.
수험표를 찾아 시험장에 전달한 사례도 있었다. 오전 7시46분쯤 북구 구포시장 인근에서 수험표를 습득한 모범운전자가 경찰에 신고했고, 경찰은 수험표를 인계받아 북구의 한 고등학교 시험장 관계자에게 전달했다.
한편 올해 부산지역 수능 응시생은 2만9181명으로 지난해(2만8883명)보다 298명 늘었다. 이들은 부산지역 64개 고사장에서 일제히 시험을 치른다.
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