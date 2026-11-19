2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 부산에서 수험생 수송 요청과 수험표 분실 등 수능 관련 112 신고가 잇따랐다. 경찰은 시험장까지 이동에 어려움을 겪는 수험생을 순찰차로 수송하고, 습득된 수험표를 시험장 관계자에게 전달하는 등 긴급 지원에 나섰다.

2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 부산시교육청 22지구 제3시험장인 부산 동래구 동래고등학교 앞에서 학부모와 수험생이 경찰차를 타고 시험장에 도착하고 있다. 뉴스1

부산경찰청에 따르면 이날 오전 8시20분 기준 수능 관련 112 신고는 모두 33건으로 집계됐다. 유형별로는 수험생 수송 요청이 13건으로 가장 많았고, 교통 불편 등 12건, 수험표 관련 5건, 소음 3건 등이었다.

오전 7시39분쯤 부산 서구 서대신역 1번 출구 앞에서 버스 고장으로 발이 묶인 수험생의 긴급 수송 요청이 접수됐다. 신고를 받은 구덕지구대 순찰차는 수험생을 태워 약 5㎞ 떨어진 사하구의 한 고등학교 시험장까지 무사히 수송했다.

오전 7시48분쯤에는 동래구에서 버스를 타고 시험장으로 이동하던 수험생이 제시간에 도착하기 어려울 것 같다며 경찰에 도움을 요청했다. 출동한 경찰은 동래구의 한 병원 앞에서 수험생을 만나 순찰차에 태운 뒤 약 3㎞ 떨어진 관내 고등학교 시험장까지 데려다줬다.

수험표를 찾아 시험장에 전달한 사례도 있었다. 오전 7시46분쯤 북구 구포시장 인근에서 수험표를 습득한 모범운전자가 경찰에 신고했고, 경찰은 수험표를 인계받아 북구의 한 고등학교 시험장 관계자에게 전달했다.

한편 올해 부산지역 수능 응시생은 2만9181명으로 지난해(2만8883명)보다 298명 늘었다. 이들은 부산지역 64개 고사장에서 일제히 시험을 치른다.

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