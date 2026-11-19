김대중 전남광주통합특별시교육감이 19일 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 광주 광덕고등학교 시험장을 찾아 수험생들을 격려했다.

김 교육감과 전남광주특별시교육청 간부들은 이날 오전 26지구 제20시험장인 광덕고 교문 앞에서 수험생들을 맞이하고 응원 메시지를 전했다.

김대중 전남광주통합특별시교육감이 19일 광주 광덕고등학교 앞에서 수험생들을 응원하고 있다. 전남광주시교육청 제공

김 교육감은 스마트안경과 초소형 카메라 등을 활용한 신종 부정행위 우려로 수험생들의 긴장감이 커진 상황을 고려해 외부 요인에 흔들리지 말고 시험에 집중해 줄 것을 당부했다.

그는 “시험 직전에 여러 기준이 바뀌고 확인 절차가 많아지면서 수험생들이 혼란스러울 것 같다”며 “외부 요인에 신경 쓰지 말고 오로지 시험에만 집중해 그동안 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘해주길 바란다”고 말했다.

황성환 전남부교육감도 이날 오전 목포제일고등학교를 방문해 수험생들을 격려했다.

한편 이날 전남광주 8개 시험지구 86개 시험장에서 수험생 3만1704명이 2027학년도 수능을 치렀다. 전남광주시교육청은 올해 수능 전 과정을 국가재난상황에 준하는 수준으로 대비하고, 긴급 대응체계를 구축·운영했다.

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