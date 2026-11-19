2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 19일 오전 8시 30분 전국에 위급재난문자가 발송됐다. 인공지능(AI) 등을 활용한 부정행위를 막기 위한 조치로, 전원이 켜진 휴대전화에서는 약 10.5초간 경보음이 울렸다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 8시 30분 수능 부정행위 방지를 위해 전국에 일제히 발송된 위급재난문자. 연합뉴스

교육부와 행정안전부에 따르면 이날 발송된 문자에는 ‘잠시 후 2027학년도 대학수학능력시험이 시작됩니다. 공정한 시험 운영을 위한 협조를 부탁드립니다. [교육부’라는 내용이 담겼다.

이번 조치는 수험생이 감독관에게 제출하지 않은 휴대전화 등 전자기기를 적발하기 위해 마련됐다. 일반 안전안내문자와 달리 위급재난문자는 수신 거부가 불가능하며, 전원이 켜진 휴대전화에서 최소 40데시벨(dB) 이상의 음량으로 경보음이 울리도록 설정됐다. 다만 사용자가 중간에 알림을 중단할 수 있으며 반복 재생되지는 않는다.

정부는 시험 도중에도 불시에 위급재난문자를 추가 발송할 계획이다. 추가 발송 문구에는 ‘수능 시험 부정 방지 문자입니다. 국민들께서는 놀라지 마시고 일상생활을 유지하시길 바랍니다. [교육부]’라는 안내가 담길 예정이다.

당초 정부는 시험 시작 전 한 차례만 문자를 발송할 계획이었으나, 1차 발송 이후 휴대전화 전원을 다시 켜 부정행위에 활용할 수 있다는 우려가 제기되면서 추가 발송 방침을 정했다.

이재명 대통령은 지난 17일 수능 비상 점검회의에서 “시험 중에도 수시로 발신하는 것을 검토하도록 추가 지시했다”며 “아무리 간이 큰 수험생이라도 시험 중 숨긴 통신기기가 울려 잡혀 나가는 일을 저지르진 않을 것”이라고 말했다.

위급재난문자는 교육부가 ‘재난문자방송 기준 및 운영규정’ 제12조에 따른 상황판단회의를 거쳐 발송을 요청하면 행안부가 승인하는 방식으로 운영된다. 정부는 시험장 감독관의 휴대전화에서는 경보음이 울리지 않도록 사전 조치해 시험 운영에 차질이 없도록 할 방침이다.

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