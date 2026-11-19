TV조선 예능 프로그램 ‘자랑할 개’ 화면 캡처

배우 황석정이 강박증과 우울증으로 힘들었던 시간을 고백하며 반려견을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

지난 18일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘자랑할 개’에는 황석정이 8세 반려견 훔과 함께 출연했다.

이날 황석정은 38㎏에 달하는 스위스 화이트 셰퍼드 훔을 소개하며 남다른 애정을 드러냈다. 그는 훔과 함께 지내며 심리적으로 힘들었던 시기를 이겨낼 수 있었다고 털어놨다.

황석정은 “제가 강박증도 있고 우울증도 심해서 아무것도 못 하겠더라”며 과거의 어려움을 고백했다.

이어 “훔이만 있으면 아무리 안 좋은 일이 있어도 모든 게 정리되는 듯한 느낌이다. 가만히 있기만 해도 위안이 된다”고 말했다.

특히 “훔이가 늘 행복해하고 늘 웃고 있으니까 그 모습을 보는 게 치유가 된다”며 “나의 은인이다. 은견”이라고 표현해 반려견을 향한 깊은 마음을 전했다.

훔 역시 어린 시절 큰 사고를 겪었던 것으로 알려졌다. 황석정은 “어릴 때 높은 데서 떨어져 심하게 다쳤다. 한쪽 다리가 전부 부서져 철심을 박았고, 6개월 동안 누워 있었다. 깔때기도 6개월 내내 하고 있었다”고 회상했다.

힘든 시간을 보낸 훔은 현재 황석정과 함께 자연 속에서 여유로운 일상을 보내고 있다. 황석정은 경기도 양주의 화훼 농장에서 식물을 키우고 온라인 스토어를 통해 판매하는 등 연기 활동과 농장 일을 병행하고 있다. 훔도 온실에서 시간을 보내거나 계곡에서 산책과 물놀이를 즐기며 황석정의 곁을 지키고 있다.

반려견을 향한 애정은 일상에서도 남달랐다. 황석정은 훔의 털을 손질하던 빗으로 자신의 머리카락까지 빗어 웃음을 자아냈다. 그는 “이상하게 제 빗은 안 사고 개 빗만 사게 되더라”고 말해 출연진들을 폭소케 했다.

이날 방송에서는 서동주와 반려견의 능력을 두고 벌인 유쾌한 신경전도 공개됐다. 서동주가 자신의 반려견 레아가 한국어와 영어를 모두 알아듣는다고 자랑하자, 황석정은 레아가 말보다는 손짓에 반응하는 것 같다고 지적했다.

이에 서동주가 “훔이는 하나도 못 하잖아요”라고 반격하자 황석정은 “다 해! 뭔 소리야”라고 발끈해 웃음을 더했다.

두 사람의 자존심 대결은 반려견 어질리티 실력 대결로까지 이어졌다. 과거 아마추어 어질리티 대회에서 1위를 차지한 레아에 맞서 황석정도 훔과 함께 도전에 나섰다. 하지만 훔이 터널 앞에서 움직이지 않자 황석정이 직접 터널 안으로 들어가는 돌발 상황이 벌어져 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 황석정은 1971년생 배우로, 다양한 드라마와 영화, 예능 프로그램을 오가며 활동해 왔다. 최근에는 연기뿐 아니라 화훼 농장 운영 등 새로운 일상도 공개하며 시청자들과 소통하고 있다.

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