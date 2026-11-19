TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 화면 캡처

배우 홍여진이 유방암 투병 당시 겪었던 고통과 치료 이후에도 이어지는 후유증을 털어놨다.

지난 18일 방송된 TV조선 ‘퍼펙트 라이프’에는 배우 홍여진이 출연해 과거 유방암 투병 과정과 현재의 일상을 공개했다.

이날 홍여진은 2005년 47세의 나이에 유방암 진단을 받았다고 밝혔다. 당시 유방암 관련 건강 프로그램을 촬영하던 중 자가 진단을 따라 하다가 왼쪽 가슴에서 호두알 크기의 덩어리를 발견했다고.

그는 곧바로 병원을 찾아 검사를 받았고, 왼쪽 유방에서 무려 7㎝ 크기의 암이 발견됐다고 회상했다. 이후 암 조직과 림프절 16개를 제거하는 수술을 받았으며, 항암 치료 4회와 방사선 치료 28회를 견뎌야 했다.

특히 치료 과정에서 겪었던 고통은 지금까지도 생생했다. 홍여진은 “방사선 치료를 할 때 가슴을 전자레인지에 넣는 느낌이었다. 살이 타들어 가는 것 같았다”고 털어놨다.

이어 “방사선 치료를 하면서 땀샘이 다 죽었다. 지금도 수술 부위에는 땀이 나지 않고, 비 오는 날이면 욱신거린다”고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

유방암 투병은 홍여진의 연애에도 영향을 미쳤다. 그는 암 진단 당시 교제하던 남자친구가 있었지만, 투병 과정에서 이별을 통보받았다고 밝혔다. 이후 새로운 연애를 하지 않고 약 20년 동안 솔로로 지내고 있다는 사실도 전했다.

홍여진은 “유방암 투병 이후 남자에게서 완전히 해방됐다. 전에는 항상 사랑을 갈구했었다”고 솔직한 심경을 드러냈다.

힘겨운 투병을 겪은 만큼 현재 건강 관리에도 각별히 신경 쓰고 있었다. 방송에서 공개된 홍여진의 일상에는 매일 아침과 저녁으로 족욕을 하는 모습이 담겼다. 직접 생강차를 끓여 마시며 꾸준히 건강을 챙기는가 하면, 집 천장에 플라잉 요가 기구까지 설치해 운동을 이어가고 있었다.

그는 “2~3년 전 플라잉 요가를 배웠는데 너무 좋더라”며 “일주일에 두세 번은 꼭 한다. 그러니까 지금까지 그나마 버티는 것 같다”고 자신만의 건강 관리법을 소개했다.

또한 암 투병 이후 쉽게 피로해지는 등 이전과 달라진 몸 상태에 대해서도 언급했다. 투병 전에는 드라마나 영화 촬영으로 밤을 새워도 피곤함을 크게 느끼지 못했지만, 치료 이후에는 극심한 피로감을 경험했다고 전했다.

한편 이날 방송에서는 유방암 투병 경험이 있는 방송인 이성미도 자신의 경험을 털어놓으며 홍여진의 이야기에 공감했다.

홍여진은 1979년 미스코리아 선 출신으로 연예계에 데뷔했으며, 이후 ‘대추나무 사랑걸렸네’, ‘아내의 유혹’, ‘수상한 삼형제’, ‘내 딸 서영이’, ‘황금빛 내 인생’ 등 다양한 작품에 출연하며 활동을 이어왔다.

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