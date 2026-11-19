사진=유튜브 케이팝잇 캡처

그룹 빅뱅 출신 승리(36·본명 이승현)가 출산을 앞둔 아내와 함께 공항에서 포착됐다.

승리는 지난 18일 오후 홍콩발 항공편을 이용해 인천국제공항으로 입국했다. 이날 승리는 회색 후드티에 검은색 비니와 마스크를 착용한 채 모습을 드러냈다. 양손에는 대형 캐리어를 하나씩 끌었으며, 아내의 짐까지 직접 챙기는 모습이 포착됐다.

동행한 아내는 흰색 니트와 비니, 패딩 차림이었다. 임신 8개월 차로 알려진 그는 불러온 배를 드러낸 채 승리의 뒤를 따랐다. 승리는 자신의 짐과 함께 아내의 가방도 챙겼으며, 아내가 소지한 가방은 명품 브랜드 제품으로 알려졌다.

두 사람은 현장에 있던 취재진을 발견하자 다소 경계하는 모습을 보였다. 아내는 겉옷으로 얼굴을 가린 채 이동했고, 승리 역시 취재진을 향해 “여기까지 찍으시죠”라고 말하며 촬영을 제지한 것으로 전해졌다. 이후 두 사람은 거리를 둔 채 서로 다른 동선으로 공항을 빠져나갔다.

앞서 승리는 20대 비연예인 여성과 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 된 사실이 알려졌다. 두 사람은 내년 1월 아들 출산을 앞두고 있는 것으로 전해졌다. 별도의 결혼식은 아직 올리지 않았으며, 출산과 산후 회복을 우선한 뒤 추후 진행 여부를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

승리의 결혼과 예비 아빠 소식은 최근 불거진 폭행 관련 사건을 취재하는 과정에서 알려졌다.

승리는 지난 8월 서울 강남구의 한 식당에서 함께 있던 30대 남성을 소주병으로 위협하고 폭행한 혐의 등으로 피소됐다. 이와 관련해 승리 측은 소주병을 집어 든 사실은 인정하면서도 상대방을 폭행하거나 병을 휘두른 사실은 없다고 주장했다. 조직폭력배를 동원해 상대방을 협박했다는 의혹 역시 부인한 것으로 전해졌다.

한편 승리는 2006년 그룹 빅뱅으로 데뷔해 활동했으나, 2019년 이른바 ‘버닝썬 게이트’에 연루되면서 팀을 탈퇴하고 연예계 은퇴를 선언했다.

이후 성매매 알선, 상습도박, 횡령 등 총 9개 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 대법원에서 징역 1년 6개월을 확정받았다. 군 복무 중 재판을 받은 그는 형기를 마치고 2023년 2월 출소했다.

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