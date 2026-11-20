2028년 한국이 다시 글로벌 경제외교의 중심에 선다. 주요 20개국(G20) 정상회의 의장국을 맡아서다. 2010년 G20 서울 정상회의 이후 18년 만이다. 세계 주요국 정상들이 한자리에 모여 경제 현안과 국제사회의 미래를 논의하게 된다.



2028년 11월에 열릴 예정인 이번 회의는 우리나라의 국가 브랜드 가치를 알릴 중요한 기회로 평가받고 있다. 인공지능(AI), 에너지 전환, 글로벌 공급망 재편 등 국제경제 질서가 빠르게 변화하는 시점에서 열리는 만큼 그 의미도 크다.

고층빌딩 숲 사이로 초록 잔디와 잔잔한 물길이 어우러진 인천 송도국제도시 센트럴파크 모습. 인천시 제공

인천시가 ‘2028 G20 정상회의’ 유치에 공식 도전장을 내밀었다. 1883년 제물포항 개항을 계기로 국내 근대화의 역사를 열었던 인천은 이제 첨단산업과 국제업무 기능을 갖춘 곳으로 성장했다.



1994년 바다를 메워 만들기 시작했던 송도는 2003년 대한민국 최초 경제자유구역으로 지정됐다. 이후 불과 20여년 만에 외국기업은 넘치고, 초고층 빌딩 숲이 빼곡히 들어선 미래도시의 면모를 드러냈다. 그야말로 ‘상전벽해(桑田碧海)’란 말이 어울린다.



인천이 내세우는 강점은 분명하다. 세계와 연결되는 뛰어난 접근 가능성, 검증된 국제회의 인프라, 글로벌 경제 의제와 맞닿은 산업 기반 그리고 정상회의 효과를 전국으로 확산하는 지역 상생모델이다.

◆G20 차관회의부터 APEC까지 경험



19일 인천시에 따르면 지난 9월 G20 정상회의 인천 유치 기본계획 수립과 함께 추진단(TF)을 구성했다. 곧이어 범시민 홍보 캠페인을 벌이는 등 지역사회와의 접점 넓히기에 나섰다. 향후 정부의 개최도시 선정 기준에 맞춰 인천만의 우수성을 체계적으로 입증할 방침이다.



인천은 접근성과 운영 안정성 측면에서 뚜렷한 장점을 지닌다. 무엇보다 인천국제공항이 간판이다. 해외 주요 도시를 빠르게 잇는 우리나라의 대표 공항이다. 항공기 동시 계류장 주기 능력 294대, 시간당 이착륙 처리 55∼75회 수준을 확보하고 있다. 1·2여객터미널에는 12개 귀빈실도 마련돼 있다.



우수한 국제회의 인프라가 두드러진다. 총 15개소로 전체 연면적은 41만3601㎡에 달한다. 144곳의 회의장은 시설별 최대 수용인원을 합산하면 약 4만7834명으로 추산된다. 이 가운데 11만7163㎡ 연면적을 자랑하는 송도컨벤시아의 경우 대회의실 2개, 중소회의실 35개, 전시홀 4개를 각각 보유하고 있다. 일대는 2018년 국내 최초 국제회의복합지구로 지정돼 이용자에게 맞춤형 서비스를 제공한다.



숙박환경도 뛰어나다. 시 자료를 보면 호텔과 휴양콘도미니엄을 포함해 193개소, 1만2541실이 있다. 리조트를 겸비한 영종도 인스파이어 아레나, 아트센터인천 등 대형 문화·공연시설도 자리해 정상회의와 연계한 다채로운 활용이 가능하다.



또 다른 경쟁력은 다양한 국제행사 개최 경험이다. 2014년 인천아시안게임, 2018년 경제협력개발기구(OECD) 세계포럼, 2023년 아시아개발은행(ADB) 연차총회, 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 고위관리회의·장관회의 등을 성공적으로 치렀다. 2010년 연 G20 차관회의는 이번 정상회의 유치의 연장선에 있다고 시는 판단한다. 인천아시안게임을 통해 대규모 선수단과 관계자, 국내외 언론이 유기적으로 움직이는 운영 노하우를 쌓았다.



시 관계자는 “2028년 정상회의는 우리의 변화된 산업 경쟁력과 국제협력 위상을 세계에 보여줄 좋은 기회”라며 “대한민국 관문이자 미래산업 중심지, 다양성과 포용의 역사를 품은 인천은 2028 G20 정상회의 개최를 위한 충분한 여건을 갖췄다”고 말했다.

‘2028 G20 정상회의, 이제는 인천’이란 문구가 적힌 손팻말을 들고 릴레이 응원에 나선 인천 시민들. 인천시 제공

◆장관회의 등 전국 확산 상생협력



G20은 1999년 재무장관·중앙은행 총재 협의체로 출범했다. 이후 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 정상급 회의로 격상됐다. 현재는 19개국과 유럽연합(EU), 아프리카연합(AU)이 참여하며 세계 경제와 금융뿐만 아니라 기후변화, 에너지, 디지털 전환, 지속가능 성장 등 다양한 어젠다에 머리를 맞댄다.



인천은 이런 글로벌 의제와 연결되는 산업 기반을 갖췄다. 한국은행 인천본부에 따르면 2024년 기준 인천 제약·바이오 산업 생산액은 7조7000억원으로 전국의 61.8%를 차지한다. 송도 바이오 클러스터의 생산설비 규모는 116만L로 단일 도시에서 세계 최대 수준이다.



인천의 전략에서 주목할 부분은 지역 간 상생협력이다. 시는 정상회의를 인천에서 열되 장관회의, 셰르파회의 등 주요 프로그램이 다른 시·도와 이어지는 방안을 제시하고 있다. 여러 일정의 파급력을 특정 도시에 집중시키지 않고, 전국으로 확산하겠다는 취지다.



단순히 회의 장소를 나누는 게 아니라고 시는 설명했다. 참가자들의 숙박과 교통, 관광 등 직접적 경제활동에서 더 나아가 국제적 인지도 향상 및 기업 간 교류 확대 등 각종 효과를 다수의 지역이 공유하는 방식이다. 실제 연계 개최 여부는 정부의 가이드라인과 경호·보안, 의전 등 종합적으로 검토해 결정될 전망이다.



G20 정상회의가 가져올 긍정적인 여파는 행사 기간에만 머물지 않는다. 우선 마이스(MICE: 기업회의·포상관광·국제회의·전시회) 분야의 역량 강화가 기대된다. 마이스는 기업회의·포상관광·컨벤션을 아우르기 때문에 숙박·관광업계에 새로운 수요 발생과 더불어 관내 업체의 참여까지 늘어난다.



외국인 투자와 국제 비즈니스 교류에서도 의미가 있다. 2025년 외국인직접투자(FDI) 신고액 7억9100만 달러를 기록한 인천경제자유구역을 주 무대로 활용한다는 구상이다. 여기에 인천만의 문화·관광자원을 알린다. 제물포 개항장 주위 근대역사 유산과 고려가 몽골의 침략을 피해 39년간 삼았던 수도이자 ‘지붕 없는 박물관’으로 불리는 강화도, 송도의 현대적 경관 등 전통부터 미래상 모두를 만난다.



G20 정상회의를 계기로 인천은 단순한 입출국 경유지가 아닌 체류형 방문지로 거듭날 수 있다. 경제적 효과는 참가 규모나 머무는 기간, 관내 소비 등 여러 변수에 달라진다. 하지만 중요한 것은 일회성 이벤트에 그치지 않고, 그 성과를 중장기적 도시 발전으로 이어지게끔 만드는 것이라고 시는 분석했다.

◆박찬대 인천시장 “연평균 5% 지역성장 목표 2028년 G20 변곡점 될 것”

“인천시가 산업거점 마련과 함께 기술개발·실증, 규제 개선을 도우면서 국비 및 민간투자를 적극 유치할 것입니다.”

박찬대(사진) 인천시장은 민선 9기 중 평균 지역총생산(GRDP) 성장률 5% 달성 목표를 공식화했다. 최근 발표한 ‘미래산업 리파워링’ 비전의 골자로 이미 잘하는 것에 새로운 기술과 산업을 더해 더 큰 부가가치를 만든다는 포부다.

박 시장은 19일 세계일보와 인터뷰에서 “인천 경제성장률은 2022년 6.8%로 전국 1위였지만 지난해 잠정치 기준 -0.5%까지 떨어졌다”며 “이 흐름을 반전시키고자 핵심 공약인 ‘ABC+E(인공지능·바이오·문화콘텐츠+에너지)’ 전략을 추진 중”이라고 강조했다.

‘연평균 5% 성장’ 변곡점은 주요 20개국(G20) 정상회의 개최 연도인 2028년으로 내다봤다. 이 시기 바이오, 커넥티드 모빌리티, 물류 분야 엑스포를 개최하고, 글로벌 e스포츠 대회를 유치한다는 계획이다. 차질 없는 준비를 위해 내년도 예산안에 ‘인천 도약을 위한 미래 투자’로 총 5853억원이 반영됐다.

관내 재외동포청이 세종으로 옮겨지고, 추가적 공공기관 이전·통합을 바라보는 시민들의 우려에 ‘같은 마음’이라며 박 시장은 공감대를 나눴다. 인천에서 맡고 있는 국가적 역할과 지역 특수성이 충분히 고려되지 않았다는 게 그의 판단이다.

필요한 기관을 최대한 지키겠다는 방침의 박 시장은 “그간 수도권이란 이유로 각종 규제는 받으면서 균형발전 지원에서 소외돼 왔다”면서 “통합 관련해 인천공항공사는 선거 때부터 일관되게 반대했으며, 항만공사의 경우 인천항 결정권과 지역 투자가 반드시 보장돼야 한다”고 입장을 밝혔다.

동시에 새로운 국가기관 설립도 뛰어든다. 가장 역점을 둔 것이 인천바이오과학기술원이다. 국회의원 시절 마지막으로 대표 발의한 법안이기도 하다. 현재의 세계 최대 의약품 생산 역량에 신약 연구와 전문인력 양성 기능을 더한다는 청사진이다.

원도심과 신도시의 격차를 줄이는 일도 당면한 과제다. 박 시장은 “인천시민이라면 어디에 살든 교통·교육·생활복지를 고루 누려야 한다”며 “문학경기장 K컬처파크 조성, 낡은 주거지 정비, 부평 캠프마켓 시민공원 등 눈으로 확인할 수 있는 변화로 답하겠다”고 힘줘 말했다.

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